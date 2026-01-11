Después del descanso, se retoma la acción con la cuarta etapa de la Regata del Río Negro

La Regata Internacional del Río Negro retoma la acción este lunes con la cuarta etapa después de la pausa dominical. Será entre Chelforó y Chimpay, a partir de las 15 horas.

La edición dorada de la travesía se está viviendo como una verdadera fiesta y por todas las ciudades por dónde la prueba ha pasado hasta ahora, la celebración y las muestras de afecto a los palistas ha sido el común denominador.

La Regata de los 50 años comenzó el jueves en el Camping Municipal de Plottier, lugar desde donde se largó la primera de las nueve etapas que habrá este año. La llegada fue en la Isla Jordán de Cipolletti y el triunfo parcial correspondió a los hermanos Franco y Dardo Balboa por escaso margen.

La segunda etapa unió el balneario cipoleño con el Náutico de General Roca y los primeros en salir del agua en este tramo fueron el campeón defensor, el choelense Julián Salinas y el entrerriano Agustín Ratto, con los Balboa y el bote compuesto por Damián Pinta y Facundo Lucero.

Justamente, los representantes de la comarca Viedma-Patagones, se quedaron el tercer parcial que se corrió el sábado entre Roca y la Isla 58 de Villa Regina. En la general, las tres embarcaciones de punta están encerrados en menos de un segundo.

El recorrido de la cuarta etapa