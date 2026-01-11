EN VIVO
En vivo: se definen las series de cuartos de final del Regional Amateur
El Regional Amateur disputa los cruces de vuelta de cuartos de final en la zona patagónica.
El Regional Amateur ya entra en etapa de definiciones y hoy definirá a los cuatro semifinalistas en la zona patagónica con dos partidos que se llevan las miradas en Cipolletti y Roca.
En Cipo, La Amistad le gana 1 a 0 a San Patricio del Chañar y aumenta a 3 a 1 su ventaja en el global tras ganar 2 a 1 la ida como visitante la semana pasada.
El local abrió el marcador a los 25 minutos en una gran acción de Kevin Guajardo que desbordó por la izquierda, mandó el centro y Mauro García puso el 1 a 0 de cabeza.
Formaciones
La Amistad: La Amistad: Exequiel Lara; Nicolás Figueroa, Jeremías Langa, Juan Celaya, Ariel González; Lucas Mellado, Santiago Garcés, Diego Martínez, Yoel Juárez, Kevin Guajardo y Mauro García. DT: Alfredo Tizza.
San Patricio del Chañar: Mateo González; Andrés Centurión, Pablo Figueroa, Axel Paz, Ángel Ibarra;
Brian Izaurralde, Gonzalo Fleming, Exequiel Ranquilche, Osvaldo Brito; Joaquín Rikemberg y
Matías González. DT: Mario Martínez.
Deportivo Roca le gana a Atlético Regina en el Maiolino
Luego del empate 1 a 1 en la ida, Deportivo Roca se impone 2 a 0 ante Atlético Regina en la serie de cuartos de final en el estadio Luis Maiolino.
El Naranja llegó al gol a los 13 minutos con un golazo de tiro libre de Luciano Pereyra. A los 34′, volvió a aparecer Pereyra que, tras un pase atrás de Enzo Vallejos, la clavó arriba de zurda. Con este doblete, el Depo está 3 a 1 arriba en el global.
Formaciones
Atlético Regina: Axel Franchelli; Leandro Machado, Facundo Gutiérrez, Facundo Acuña, Nicolás Vega; Enzo Yañez, Jeremías Maciel, Ulises Romero, Máximo Florentín; Tobías Rivas y Rubén García. DT: Diego Napolitano
Deportivo Roca: Bruno Corsi; Luciano Roberti, Facundo Laumann, Santiago Villalba, Juan González; Diego Guevara, Enzo Núñez, Carlos López, Luciano Pereyra; Enzo Vallejos y Luis Felipe Miranda. DT: Martín Medina.
