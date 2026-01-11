En vivo: se definen las series de cuartos de final del Regional Amateur

La Amistad le ganó 2 a 1 a San Patricio en El Chañar en la ida. (Foto: Oscar Livera)

El Regional Amateur ya entra en etapa de definiciones y hoy definirá a los cuatro semifinalistas en la zona patagónica con dos partidos que se llevan las miradas en Cipolletti y Roca.

En Cipo, La Amistad le gana 1 a 0 a San Patricio del Chañar y aumenta a 3 a 1 su ventaja en el global tras ganar 2 a 1 la ida como visitante la semana pasada.

El local abrió el marcador a los 25 minutos en una gran acción de Kevin Guajardo que desbordó por la izquierda, mandó el centro y Mauro García puso el 1 a 0 de cabeza.

Formaciones

La Amistad: La Amistad: Exequiel Lara; Nicolás Figueroa, Jeremías Langa, Juan Celaya, Ariel González; Lucas Mellado, Santiago Garcés, Diego Martínez, Yoel Juárez, Kevin Guajardo y Mauro García. DT: Alfredo Tizza.

San Patricio del Chañar: Mateo González; Andrés Centurión, Pablo Figueroa, Axel Paz, Ángel Ibarra;

Brian Izaurralde, Gonzalo Fleming, Exequiel Ranquilche, Osvaldo Brito; Joaquín Rikemberg y

Matías González. DT: Mario Martínez.

Deportivo Roca le gana a Atlético Regina en el Maiolino

Luego del empate 1 a 1 en la ida, Deportivo Roca se impone 2 a 0 ante Atlético Regina en la serie de cuartos de final en el estadio Luis Maiolino.

El Naranja llegó al gol a los 13 minutos con un golazo de tiro libre de Luciano Pereyra. A los 34′, volvió a aparecer Pereyra que, tras un pase atrás de Enzo Vallejos, la clavó arriba de zurda. Con este doblete, el Depo está 3 a 1 arriba en el global.

Formaciones

Atlético Regina: Axel Franchelli; Leandro Machado, Facundo Gutiérrez, Facundo Acuña, Nicolás Vega; Enzo Yañez, Jeremías Maciel, Ulises Romero, Máximo Florentín; Tobías Rivas y Rubén García. DT: Diego Napolitano

Deportivo Roca: Bruno Corsi; Luciano Roberti, Facundo Laumann, Santiago Villalba, Juan González; Diego Guevara, Enzo Núñez, Carlos López, Luciano Pereyra; Enzo Vallejos y Luis Felipe Miranda. DT: Martín Medina.