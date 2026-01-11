Cómo arranca la semana en Neuquén y Río Negro en medio del pasaje del frente frío: ¿Lluvias en el Alto Valle?

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que transcurre un pasaje de frente frío en Neuquén y Río Negro, el cual provoca lloviznas en zonas que sufren incendios forestales. Además, generan un descenso en las temperaturas. Qué dice el pronóstico del tiempo para el Alto Valle, cordillera y costa atlántica para este lunes 12.

«Pasaje de bajas presiones desde el Pacífico provoca descenso de la temperatura en cordillera con lloviznas y lluvias débiles dispersas en montaña», detalló AIC en su pronóstico extendido.

Además, detallaron que habrá «períodos de viento en la región del oeste en toda la región» y que se mantiene la «variabilidad en las temperaturas durante la semana con períodos de viento por el ingreso de aire frío en Patagonia».

Fuente: AIC.

Por su parte, desde el Servicio Meteorológico Nacional emitieron alerta amarilla por altas temperaturas para mañana en ambas provincias en las localidades: Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches, Picún Leufú; y General Roca y este de El Cuy.

Fuente: SMN.

Cómo va a estar este lunes en el Alto Valle

Desde AIC anticiparon que este lunes en Neuquén capital y Cipolletti será una jornada «inestable» con posibles lluvias y una máxima de casi 30°C, con poca presencia del viento desde el sudoeste.

Por la noche se mantienen los posibles periodos inestables, mientras que la temperatura descenderá a 10°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el oeste, acompañado por ráfagas de más de 40 km/h.

En General Roca y alrededores se aproxima un lunes «inestable» durante el día, con una máxima de más de 30°C, con presencia del viento desde el sudoeste con ráfagas de casi 30 km/h.

Por la noche el cielo estará mayormente despejado, mientras que la mínima será de 11°C. El viento surcará desde el noroeste a más de 30 km/h, con ráfagas de 36 km/h.

Heladas en la cordillera de Neuquén y Río Negro este lunes

Según AIC, en Bariloche se aproxima un día nublado y templado, con una máxima de casi 20°C y poca incidencia del viento desde el oeste, con ráfagas de más de 30 km/h.

Por la noche la mínima será de -1°C, que estará acompañado por viento desde el oeste con ráfagas de 35 km/h.

En San Martín de los Andes, por su parte, se aproxima un día con el cielo mayormente nublado y una máxima de 17°C, acompañado por una leve brisa desde el oeste.

Por la noche la temperatura bajará a -1°C, mientas que el viento cambiará de dirección hacia el sudoeste, pero se mantendrá sin demasiada incidencia.

Poco sol en la costa atlántica este lunes

En Viedma pronosticaron un lunes con el cielo mayormente cubierto una máxima de 27°C, acompañado por viento del sur a casi 30 km/h.

Por la noche, la mínima será de 9°C, mientas que el viento cambiará de dirección hacia el noreste con ráfagas de casi 30 km/h.

En Las Grutas, mientras tanto, se aproxima un lunes nublado y con una máxima de 24°C, acompañado por una brisa desde el sudeste a más de 20 km/h.

Por la noche la mínima será de 11°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el noreste, con ráfagas que superarán los 40 km/h.