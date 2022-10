El constructor que hizo más de 100 casas en Roca volvió a la obra por su nieto

Se hacen las 4 de la tarde y Julio sigue firme. La jornada de trabajo empieza muy temprano, pero con el correr de las horas, entre balde y cuchara, se olvida del reloj. El capataz no concibe otra cosa más que producir, la perfección es su punto de partida y las medidas, su obsesión.

“Muchachos, hasta que no dejemos todas las mallas puestas no nos bajamos, ¿eh?”, ordena Guiñez. A sus 74 años, jubilado y casi sin esperarlo, la vida lo volvió a colocar al mando de una obra que sigue con empeño. Después de toda una vida de dirigir cientos de proyectos, Julio Guiñez asumió este año el propósito de construir la casa para su nieto Gael, de un año. Hoy, es diferente. Hay un compromiso ligado al amor.

Nació en Chile, pero es roquense por adopción. Hace 54 años vive en la ciudad, formó su familia, tuvo hijos, nietos y hasta bisnietos. Según sus cálculos, hizo más de 110 casas en toda su trayectoria en la construcción. Generaciones de padres e hijos de Roca habitan en viviendas confeccionadas por él.

Foto: Andrés Maripe

Lleva más de medio siglo dirigiendo obras y levantando casas. Desde los 18 años trabaja en el rubro, el legado de su padre está atado a la obra, quien fabricaba casas de madera en el país trasandino y recuerda sus días de adolescente como ayudante.

Al cumplir la mayoría de edad, migró a Argentina donde se empleó en una empresa en Roca y participó de la construcción de una obra civil. Luego trabajó a la par de un contratista italiano con quien se perfeccionó. Desde ese entonces, jamás dejó el oficio y se embarcó como autónomo.

“Me hice tres casas para mí. La última es en la que vivo ahora. Todas las hice con esfuerzo, sacrificio, trabajando todos los fines de semana, solo. Alguna vez llamé a alguien, pero no tuve ayuda extra”, contó Julio.

Con los créditos hipotecarios, empezó a tener mucha demanda y hubo épocas en las que siguió cuatro proyectos a la vez. Así, con el correr de los años fue escalando y terminó edificando importantes obras residenciales en barrios privados. Abogados, médicos y familias reconocidas de Roca le encomendaron la tarea de construir sus casas.

“Yo agarro el plano y te hago la casa. Hice casas desde los 18 años. Llevo toda la vida trabajando en esto, nunca cambié de oficio” Julio Guiñez, constructor (74 años)

Un día su vida dio un giro inesperado. Hace dos años, la altura le jugó una mala pasada y se cayó a una cámara séptica mientras trabajaba. El accidente le provocó una fractura de cadera y tuvo que operarse. Los obstáculos no terminaron ahí. Fue una odisea lograr entrar al quirófano ya que el incidente fue en el inicio de la pandemia. La jubilación y el temido retiro definitivo de la construcción, llegaba por decreto. Juntó coraje y empezó a vender sus herramientas.

Tras varios meses de reposo y sin poder caminar sin la ayuda de dos bastones, logró la cirugía y ahora tiene una prótesis en la cadera. A mitad de 2022, en plena recuperación, una de sus hijas logró obtener un crédito hipotecario, y para Julio nació una ilusión. Hoy, tras la importante cirugía y sus condiciones de salud, Guiñez es uno más en la obra de su hija. Además de director, es oficial albañil.

“Me molesta un poco subir la escalera muy rápido, pero eso no más. Ni me acuerdo de la operación”, contó el hombre. “Tenía tantas ganas de volver y mi nieto es lo que me movilizó”, confesó y reconoció que generó un estrecho vínculo con el pequeño, por ser contemporáneo a tantas semanas de reposo y por ende, un faro ante la adversidad.

Si fuera por él, pegaría ladrillos y revocaría hasta el último suspiro. Esta obra tiene algo especial: vivirá su hija, su nieto y la familia que formaron. Será como un legado, como aquel que el mismo recibió de su padre: el conocimiento para construir su propio techo sin depender de nadie, su lugar para vivir.

Logros 110 casas y/o obras levantó Julio Guiñez en Roca, como constructor.

56 54 años de trayectoria en el oficio construcción cumplió en Roca y el Alto Valle.