El drama de la escuela especial N°1, en Roca: en menos de una semana les robaron dos veces

La escuela especial N° 1 de Roca se convirtió en el lugar elegido para cometer hechos delictivos y la situación genera gran malestar en la comunidad educativa. En menos de una semana, la institución fue forzada por personas desconocidas que robaron múltiples herramientas usadas para dar clases.

La directora de la escuela, Adriana Cardozo, explicó a Diario RÍO NEGRO que el primer robo ocurrió la semana pasada. Personas que aún no fueron identificadas por personal policial, ingresaron tras romper una de las ventas y de allí extrajeron varias maquinas que son utilizadas por los estudiantes para sus talleres.

La directora señaló que en aquella ocasión no se percataron del robo hasta que uno de los estudiantes al salir por el patio interno advirtió que había una venta rota por la que ingresaron a un depósito, «si él no nos avisaba, no nos dábamos cuenta». Al revisar constataron que les habían robado cinco maquinas de cocer y una de tejer.

«No pudimos recuperar nada de eso», indicó Cardozo y agregó que habían hecho pedidos en redes sociales para poder identificar si las maquinas estaban siendo vendidas, cuando lograron rastrear perfiles hicieron la denuncia pero los efectivos les explicaron que tenían que hacer una investigación. «Hasta ahora no paso nada», expresó.

Dos robos en menos de una semana

Luego del primer trago amargo que significó ser punto de robo, esta mañana el malestar aumentó.

La directora comentó que antes de ingresar a su jornada, porteros del edificio la llamaron y dieron aviso de que habían ingresado una vez más a la escuela por una de las ventanas y se llevaron varios elementos. En esta ocasión los asaltantes ingresaron al taller de carpintería y se robaron más herramientas que los estudiantes utilizan para realizar sus trabajos.

«Entraron por el patio interno, forzaron rejas y rompieron vidrios», detalló la directora y agregó: «Es una pena porque a nosotros nos cuesta mucho conseguir las herramientas para que los chicos trabajen».

Cardozo manifestó su preocupación por la inseguridad y los constantes robos que sufren, además señaló que en la escuela no cuenta con cooperadora y todas las herramientas que les robaron fueron adquiridos por el labor en conjunto de docentes que cada año, organizan bingos o rifas para que «los estudiantes puedan aprender». Por su parte agregó que la denuncia ya fue hecha y esperan poder recuperar los elementos para que los alumnos puedan realizar sus clases.