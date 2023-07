El drama de una familia que durmió en una plaza de Neuquén: "Si me quitan a mis hijos, me muero"

Una familia integrada por una pareja y sus cinco hijos, se vio obligada a dormir en una plaza de Neuquén luego de ser desalojada de la casa que alquilaban en el barrio Confluencia. Como no pueden arrendar otro lugar, están en la calle y dependen de la asistencia de Red Solidaria. Corren riesgo de que les quiten a sus hijos hasta que surja una solución habitacional segura.

Carla Lavín (35) y Franco Castillo (25) viven una situación extrema, no tienen a donde ir y solo ella tiene un trabajo por lo que sus posibilidades se ven seriamente limitadas.

El jueves por la noche, Red Solidaria se acercó con alimentos calientes y abrigo hasta la plaza Santa Genoveva. Luego un voluntario de la organización se ofreció a darles asilo para que duerman. Este viernes Carla y Franco se centraron en tratar de buscar un lugar estable, pero no lograron hacerlo y por eso pernotarán por segunda vez. «Nos comparten el lugar de 12 a 8 am, estamos muy agradecidos pero necesitamos una casa», contó la mujer a Diario RÍO NEGRO.

Carla declaró que el gran temor es que no puedan asegurar un lugar donde los 5 menores de edades que van de 1 a 16, no pasen frío. Algo que de persistir habilitaría la intervención estatal. «Nos dijeron desde defensoría que si no encontramos una solución, van a mandar a un hogar a los chicos, si me quitan a mis hijo yo me muero», dijo.

El pedido desesperado Carla y Franco. Foto: Gentileza

Desde Red Solidaria explicaron a este medio que lo que transita Carla y Franco es «más habitual de lo que parece» ya que los alquileres están cada vez más caros y el costo de vida en Neuquén se eleva por sobre otras provincias. «Lo que pasa en otros casos es que van a vivir a lo de familiares o conocidos», marcaron como diferencia en el contexto que atraviesa la familia que pasó una noche en una carpa bajo las gélidas temperaturas.

«No necesitamos alimentos ni ropa, agradecemos mucho la solidaridad de la gente pero nosotros tenemos nuestras cosas, solo nos falta un lugar», comentó Carla, quien además relató que incluso les ofrecieron un terreno para que instalen su campamento pero que «por la seguridad de nuestros niños, necesitamos estar bajo techo»

Aberto Campora, referente de Red Solidaria Neuquén, contó que siguen monitoreando el proceso de búsqueda de la familia y que brindarán toda la asistencia posible, aunque reconoció que el problema requiere de medidas estructurales.

También informó que actualmente son casi 200 personas las que están en la calle en Neuquén capital. «A todas ellas las asistimos con comida, abrigo y amor y así seguirá siendo», detalló a este medio.