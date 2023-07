El edulcorante aspartamo fue clasificado como “posible carcinógeno”: qué significa (realmente) lo que dijo la OMS

El instituto de investigación sobre cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), clasificó recientemente al edulcorante no calórico aspartamo como «posiblemente cancerígeno».

El endulzante de origen químico es 200 veces más dulce que el azúcar y se utiliza en la industria desde la década de 1980. Actualmente, está presente en alrededor de 6.000 productos en todo el mundo, tales como: gaseosas, jugos, yogur, pasta de dientes, vitaminas masticables, chicle, gelatina, helados, cereales de desayuno, remedios para la tos, entre otros, enumeró la agencia.

Según la nueva posición del viernes pasado de la IARC publicada en la revista científica The Lancet Oncology, las evaluaciones revelaron posibles efectos que deben investigarse en más estudios y de mejor calidad. Sin embargo, no preocupa el consumo siempre y cuando sea en las dosis permitidas informadas en los diferentes productos.

¿Hay que dejar de consumir aspartamo?

La determinación de la OMS no significa que debamos dejar de consumir todos los productos que contienen aspartamo, ni cambia la ingesta diaria aceptable propuesta por esta y otras agencias sanitarias y alimenticias del mundo.

«No estamos aconsejando a los consumidores que dejen de consumir edulcorantes sin azúcar por completo, recomendamos moderación», declaró Francesco Branca, director del departamento de nutrición y seguridad alimentaria de la OMS.

Por otro lado, Scientific American destaca que dejar o no dejar de consumir el endulzante depende de por qué se está consumiendo en primera instancia, dado que si es para bajar de peso la evidencia indica que no es efectivo.

“Si los consumidores se enfrentan a la decisión de tomar gaseosa con edulcorantes o con azúcar, creo que debería considerarse una tercera opción, que es beber agua en su lugar y seguir limitando el consumo de productos endulzados por completo”, señaló Branca. Y agregó que esto “es particularmente importante para los niños pequeños”.

¿Cuál es la dosis recomendada?

Según las pautas de la OMS, quienes se adhieren a las cantidades recomendadas actuales no se exponen a un mayor riesgo de cáncer: 40 miligramos por kilogramo de peso corporal por día. En otras palabras, una persona que pesa 70 kilogramos solo alcanzaría el límite si bebiera de nueve a 14 latas de gaseosas endulzadas con aspartamo.

¿Qué significa que un alimento es “posiblemente carcinógeno”?

Las sustancias y alimentos se clasifican en:

– Grupo 1 («carcinógeno para los humanos»)

– Grupo 2A («probablemente carcinógeno para los humanos»)

– Grupo 2B («posiblemente carcinógeno para los humanos»)

– Grupo 3 («no clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los humanos”).

El IARC colocó al aspartamo en el grupo 2B sobre la base de la evidencia «limitada» de la relación entre el cáncer y el endulzante químico. Asimismo, hay evidencia limitada de que provoque cáncer en animales de laboratorio, precisa Scientific American.

Por ejemplo, otras sustancias clasificadas como “posiblemente cancerígenas” incluyen extractos de aloe vera, vegetales en escabeche asiáticos tradicionales, algunos combustibles para vehículos y algunos productos químicos utilizados en limpieza en seco, carpintería e imprenta, enumera el medio científico. Además, la carne roja es reconocida por la agencia como «probablemente cancerígena» y la carne procesada como «carcinogénica».

¿Cuán elevado es el riesgo de cáncer?

De acuerdo a la IARC, un vínculo entre el aspartamo y el cáncer de hígado (un tipo llamado carcinoma hepatocelular) y de páncreas proviene de tres estudios que examinaron la correlación (no causalidad) entre la enfermedad y el consumo de bebidas endulzadas artificialmente.

Uno de ellos, publicado en 2014, siguió a 477.206 participantes en 10 países europeos durante más de 11 años y mostró que el consumo de jugos y gaseosas endulzados, incluidos los que contienen aspartamo, se asoció con un mayor riesgo de la enfermedad. Otro estudio realizado en Estados Unidos en 2022 mostró que el consumo de bebidas endulzadas artificialmente estaba asociado con el cáncer de hígado en personas con diabetes tipo 2. El tercero involucró a 934.777 personas también de Estados Unidos desde 1982 hasta 2016 y observó un mayor riesgo de cáncer, en este caso, de páncreas.

No obstante, estas investigaciones usaron al consumo de bebidas endulzadas artificialmente como indicador de la exposición al aspartamo. Aunque este método es bastante confiable, no siempre brinda una medida exacta de la ingesta ya que las bebidas incluyen otros endulzantes y otras sustancias, según explicó Mathilde Touvier, epidemióloga del Instituto Nacional Francés de Salud e Investigación Médica en París, a Nature.

¿Hay consenso respecto a los perjuicios del consumo de aspartamo?

Algunos científicos señalan que simplemente clasificar algo como carcinógeno no tiene sentido, describe Nature. De hecho, una declaración publicada al mismo tiempo por el Comité Conjunto de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OMS encontró que no había evidencia convincente de daño con consumo de aspartamo por debajo del límite de ingesta diaria aceptable actual.

El JECFA también evaluó las investigaciones que relacionaron al aspartamo con los distintos tipos de cánceres, pero dijo que no eran consistentes. “Los registros dietéticos no siempre son los más confiables. No solo estamos ingiriendo aspartamo como agente único. Es parte de una combinación de químicos y otras cosas”, dice William Dahut, director científico de la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

Como resume Scientific American, “las declaraciones dejan a los consumidores con el mensaje confuso de que el aspartamo posiblemente podría causar cáncer, pero consumir menos del límite actualmente recomendado probablemente no sea un gran riesgo”.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.