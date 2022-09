El fotógrafo del “menú de la historia” del hotel Llao Llao

La idea surgió en medio de la pandemia cuando el fotógrafo Diego Haspert encontró una carta del restaurante del hotel Llao Llao de 1938. En ese momento, pensó en la posibilidad de replicar esos platos para fotografiarlos. Pero el proyecto fue mucho más allá.

“Son 9 décadas preparando menués. Así surgió la posibilidad de buscar y recuperar una carta por década, desde los años 30 -cuando abrió el hotel- hasta la actualidad (excepto en la década del 80 ya que el establecimiento estuvo cerrado)”, comentó Haspert que tras un arduo de investigación y contacto con hijos y nietos de algunos exchefs del hotel, logró su cometido. También encontró los diversos logos del hotel a través de los años.

Surgió otra idea: sumar la vajilla del hotel de cada época para los platos. Por eso, contactó a las autoridades del Museo de la Patagonia y se asombró por la gran cantidad de elementos “históricos”.

“De pronto, el director del Museo sacó todas las piezas. Es sorprendente la calidad y la belleza de la vajilla. Todo tallado, labrado con el nombre del hotel, de plata y por ende, de un gran peso. Hay bandejas, saleros, pimenteros, envases para el vinagre y aceite y ceniceros antiguos. Me habilitaron a usar todo para las fotos. Por eso, esta semana iniciamos la limpieza”, explicó Haspert que se define como “fotógrafo gastronómico”.

Ingresó en este rubro 11 años atrás cuando le encargaron fotos sociales para un restaurante. Empezó a reproducir los platos. Y en 2020 una foto suya que fue llamada “Smoke” fue seleccionada para integrar el equipo argentino en el World Photografy Cup (WPC) en Roma, Italia.

Haspert se reunió con chef ejecutivo del hotel Llao Llao, Lucas Rivas, que se entusiasmó con la idea de preparar los platos que, a su vez, serán fotografiados para formar parte de una exposición.

“Serán fotos gastronómicas de los platos que preparará el chef con la receta antigua y ambientadas con la vajilla de esa época. A la vez, vamos a reimprimir las cartas para que queden nuevas”, detalló el fotógrafo de 45 años, oriundo de Punta Alta pero que vive en Bariloche desde hace 28 años.

Cada foto contará con algún detalle “de época” para meter al espectador en la escena: los años 40, por ejemplo, marcaron la gloria del esquí -aunque por la guerra no era posible viajar-, por eso, en la mesa, se agregarán unos guantes antiguos y algunos folletos del cerro Catedral de ese momento. Para los años 60, estará la tapa del diario con la noticia de la llegada del hombre a la Luna en la mesa y en lo que respecto a los 70, habrá una radio antigua “para escuchar los partidos del Mundial del 78” y los billetes de un peso con la imagen del hotel Llao Llao.

Durante una semana de enero, se pondrá en marcha “este menú de la historia” para celebrar los 85 años del hotel. Los clientes podrán pedir -e incluso mezclar- los platos de cada época. El ideólogo de la iniciativa puso como ejemplo que podría combinarse “una entrada de los 30, con un plato principal de los 70 y un postre de los 50”.

Haspert ya terminó el proceso de investigación y en la próxima semana, iniciarán la limpieza de la vajilla histórica. En octubre, llevará a cabo las fotografías ambientadas con platos de época que serán expuestas tanto en el hotel Llao Llao como en el Museo de la Patagonia.

Durante este último tiempo, contactó a personas de otros lugares del país que le aportaron montones de fotografías de grandes banquetes en los años 50 y 60 en el hotel Llao Llao. “Me llamó mucho la atención la presencia constante de un pequeño ciervito de madera decorativo. Me pregunté por qué en todas las fotos había un bambi. Shatzi Bachmann me comentó que, en ese momento, en el hotel había un ciervo para sacarse fotos, como ahora con los perros San Bernardo. Ella tenía una foto con un animal, junto a su pequeña hermana. No dejo de asombrarme”, aseguró Haspert.

