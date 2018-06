El hielo será el protagonista exclusivo de los próximos días

Hasta mañana se registrarán bajas temperaturas en toda la provincia con heladas nocturnas, por lo cual el hielo sobre rutas y calles será el gran protagonista. Desde el Comité Operativo Preventivo se informó que en la zona cordillerana se pueden registrar nevadas débiles en alta montaña, especialmente en los pasos fronterizos. Se espera que el domingo se registre un ascenso de temperatura más marcado. El parte de última hora de ayer se dio a conocer que permanece intransitable el tramo de la Ruta 40 entre Zapala y La Rinconada. Tampoco están habilitadas las rutas provinciales 6 entre El Cholar y Pichachen, 11 entre Moquehue y Ñorquinco, 13 entre Primeros Pinos y Litrán, 23 entre Litrán y Pino Hachado y 48 hacia el paso Hua Hum. En el resto de las rutas se puede transitar con extrema precaución y con el uso obligatorio de cadenas. Se recomienda transitar con luz diurna y evitar trasladarse de noche si no fuera necesario. Desde el COP informaron que la única localidad que hoy no tendrá clases es Las Lajas. En el resto de la provincia la jornada escolar se desarrollará con normalidad. Con excepción de Cutral Co En esa localidad, el Distrito Educativo II resolvió “sugerir” el atraso del ingreso a las actividades escolares para quienes acuden al turno mañana. Se propone que el horario de entrada sea a las 9:30, desde hoy y hasta el viernes. De todos modos, es una decisión que debe tomar cada equipo directivo. Ayer con 6 grados bajo cero, los estudiantes del turno mañana se encontraron con abundante hielo acumulado en las calles y veredas de los establecimientos. Por esta razón se dispuso retrasar el horario de ingreso desde hoy hasta el viernes 15 inclusive. Por otra parte desde el comité aseguraron que se normalizó la provisión de combustible y gas en todas las localidades, de acuerdo a la modalidad aplicada para los meses de invierno. “Además se continúa relevando la necesidad de asistencia de los pobladores de zonas rurales”, concluye el parte diario.

Llega ahora el frío intenso

a Bariloche

El temporal de nieve que azotó a Bariloche el fin de semana dio vuelta de página ayer pero ahora llegan las temperaturas más extremas del año y las calles con hielo son el fiel reflejo del nuevo escenario.

Las temperaturas bajo cero comenzaron a acentuarse ayer y a la 1 de la madrugada cuando el termómetro del Servicio Meteorológico Nacional ubicado en las inmediaciones del aeropuerto marcó -9,6°C aunque la sensación térmica llegó a

-14,8°C una hora antes.

Por otra parte, en la terminal de ómnibus el arribo y partida de pasajeros la situación de parálisis se alivió recién después de las 15, cuando quedó confirmado el desbloqueo de la ruta 237 y comenzaron a salir los primeros ómnibus a Neuquén. También fue habilitada la conexión con Esquel y San Martín de los Andes.

Los viajeros de colectivos no fueron los únicos en quejarse.

Cristina Krempovich, de General Rodríguez buscó mostrarse paciente, pero también contó sus penurias. “Tenía que salir el sábado a las 15.10, con Vía Bariloche. Pero hasta hoy (ayer) seguimos acá y sin novedades. Anoche me volví al hotel y me hicieron una rebaja. Si no salimos hoy me voy a quedar en la terminal, porque el presupuesto no da”.

Neuquén