Quiénes eran los trabajadores del Poder Judicial de Río Negro que murieron en el accidente de Cervantes

Los trabajadores del Poder Judicial trabajan en la dependencia de Villa Regina. Foto: Juan Thomes

La Justicia de Río Negro está de luto debido a la muerte de dos trabajadores, un hombre y una mujer, del Poder Judicial de Villa Regina. Ambos protagonizaron un grave accidente en Cervantes del que lamentablemente no pudieron sobrevivir.

A pocas horas del trágico episodio, fuentes judiciales revelaron las identidades de las víctimas y decretaron asueto en todos los organismos de Villa Regina.

Trágico accidente en Cervantes: quiénes eran las víctimas

Las víctimas del trágico accidente fueron identificadas como Yanet Daiana Amarilla Alba y Diego Antú Diaz.

Yanet Amarilla prestaba servicios en la Oficina de Tramitación Integral del Fuero Civil (OTIC); y por su parte Diego Antú, en la Subdelegación de la Oficina Judicial (OJU).

La tercera persona involucrada en el siniestro -una mujer- también trabaja en el Poder Judicial, pero en la Subdelegación Administrativa. Afortunadamente logró sobrevivir y se encuentra internada en el hospital local de Cervantes.

«El Poder Judicial expresa su profundo dolor y condolencias a los familiares por el trágico accidente que produjo el fallecimiento de dos trabajadores judiciales. También anhela la pronta recuperación de la trabajadora hospitalizada», remarca el comunicado oficial publicado.

Tras esto informa que la presidencia del STJ dispuso asueto con suspensión de términos por este martes en todos los organismos judiciales de Villa Regina. Solo continuarán los trámites urgentes.