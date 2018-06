Cuánto sale equipar tu auto para andar por caminos helados

Ante el temporal de nieve y hielo que se desató en diversos sectores de la Provincia es recomendable salir preparado con los materiales que necesita el vehículo para circular con precaución. Las opciones para poder tener el auto o camioneta en condiciones son varias y cada una tiene un costo.

Las cadenas para la nieve es una de las opciones para viajar seguro y además, desde el Comité Operativo de Prevención se solicita a los conductores el uso obligatorio de las mismas.

“Directamente si transitás por la zona de la cordillera no te dejan pasar si no tenés las cadenas. Hay que tener cierta precaución al usarlas porque no podes andar a mas de 40 kilómetros por hora, sino rompes los eslabones. Y también hay que tener en cuenta que se usan solo en nieve, hielo o barro, cuando hay asfalto hay que sacarlas”, comentó Daniel, encargado de un comercio de autopartes.

El precio varia según el tamaño del vehículo y el de los neumáticos. “Para los autos las cadenas cuestan entre $1500 y $1800 pesos, y para camioneta, como son mas grandes los eslabones, salen alrededor de $3300”, sostuvo el comerciante.