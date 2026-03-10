Aldo Nelli impulsó el CIATI
Andrés José Nelli
DNI 14.178.317
VILLA REGINA
Mi padre Aldo Nelli por el año 1977 impulsó junto a otros industriales de Villa Regina el CIATI que fue y es una necesidad.
Sosteniendo este organismo desde el año 1983, cuando fue Director de Industria de la Provincia de Río Negro, y así siguió hasta la fecha creciendo y dando fe de nuestros productos patagónicos a todo el mundo.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar