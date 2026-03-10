Aldo Nelli impulsó el CIATI

Andrés José Nelli

DNI 14.178.317

VILLA REGINA

Mi padre Aldo Nelli por el año 1977 impulsó junto a otros industriales de Villa Regina el CIATI que fue y es una necesidad.

Sosteniendo este organismo desde el año 1983, cuando fue Director de Industria de la Provincia de Río Negro, y así siguió hasta la fecha creciendo y dando fe de nuestros productos patagónicos a todo el mundo.