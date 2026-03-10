Shakira es la primera artista latina nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll

Shakira, la megaestrella colombiana, sumó un logro más a su extensa carrera. Se convirtió en la primera artista latina en ser nominada al mítico Rock & Roll Hall of Fame y buscará asegurar un lugar en el prestigioso museo de Cleveland en la clase 2026.

Shakira va por el Salón de la Fama del Rock & Roll: por qué fue nominada

Solo pueden ser nominados aquellos artistas que hayan editado su primer álbum hace al menos 25 años. La barranquillera lanzó “Magia”, su primer disco en 1991, cumpliendo con el requisito.

“Con 125 millones de discos vendidos, cuatro premios Grammy, 15 Latin Grammy y la gira mundial más taquillera de la historia de una artista latina, su huella cultural es innegable”, anunció el prestigioso museo en sus redes sociales, invitando a sus seguidores a mostrarle su apoyo a la colombiana.

Entre los nominados para esta temporada 2026 se encuentran artistas como Phil Collins, Mariah Carey, Melissa Etheridge, Billy Idol, Jeff Buckley, Luther Vandross, Pink y Lauryn Hill, así como las bandas Iron Maiden, INXS, The Black Crowes, Joy Division/New Order, New Edition, Oasis, Sade y Wu-Tang Clan.

Cómo ayudar a Shakira a ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll

Los encargados de decidir quién ingresa al prestigioso museo son un grupo de 1200 expertos, entre ellos periodistas e historiadores, aunque también existe el “Voto Fan”.

El apoyo de los fanáticos impulsará a los primeros cinco artistas al conteo final, llegando a ser en muchas formas decisivo.

Shakira se comunicó con sus fanáticos a través de su canal de difusión en WhatsApp, compartiendo sus momentos más rockandrolleros, junto al link de votación.