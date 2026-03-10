La Finalissima, cada vez más lejos de Qatar: ¿Cuándo se definirá la nueva sede?

Pasan los días y todavía no se define qué sucederá con la Finalissima. El partido que deben disputar la Selección Argentina y España tiene fecha prevista para el 27 de marzo en Qatar, en el estadio Lusail. Debido a los conflictos bélicos que iniciaron hace más de una semana, la sede y el encuentro están en duda.

Luego de días de indefiniciones, se espera que en los próximos días haya una confirmación oficial. Quien habló en las últimas horas fue Pablo Aimar, miembro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Al ser consultado sobre la sede dijo: «No sabemos todavía. Queremos que se juegue donde sea seguro, siempre que se pueda».

Además, quien se expresó fue Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española. El mandamás admitió que «está muy difícil» jugar el partido en las condiciones actuales y remarcó que «debe ser en Europa, donde están la mayoría de jugadores de los dos equipos». Por último, adelantó que «en las próximas 48 horas se va a tomar la decisión».

En conferencia de prensa, Louzan dio su postura de la sede.

La noticia llegó de Qatar, ya que este lunes el país anfitrión de la Finalissima anunció el regreso del futbol para el jueves 12 de marzo, en una acción conjunta para no desprenderse de este esperado duelo.

La inesperada y posible nueva sede

En las últimas horas, un inesperado escenario se sumó a la lista de posibles sedes para albergar la Finalissima. Se trata del estadio Da Luz, en Lisboa, Portugal.

El medio El Observador de Portugal adelantó que el estadio de Benfica «se perfila como el principal candidato«, en caso de no disputarse en el Lusail. Además, señaló que se encuentra por encima del estadio Olímpico de Roma, que también tiene chances. Aunque cabe aclarar que la UEFA no analizó nuevas sedes y quiere que el partido se dispute en Qatar.