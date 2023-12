El integrante de una comunidad mapuche asumió como concejal en Catriel

Gonzalo Gerez, werken de la comunidad mapuche Newen Kurruf, asumió como concejal en el Municipio de Catriel.

Es el primer caso de un integrante de una comunidad que asume un cargo político en Río Negro, planteó Orlando Carriqueo, de la Coordinadora Mapuche Tehuelche de Río Negro. «Se suma a un proyecto que tiene como finalidad lograr un Catriel intercultural. Porque así nació Catriel«, indicó.

En diálogo con RÍO NEGRO, Gerez manifestó su intención de «apoyar a las comunidades y a los pobladores disperos que son mapuches, que tienen descendencia mapuche y, sin embargo, no se autoreconocen».

«Quiero incentivar a que no tengan vergüenza -añadió-. Nos han hecho creer que ser mapuche es algo malo. No somos usurpadores. No vinimos de Chile. Los campesinos siempre estuvimos en la periferia de la ciudad y fuimos de alguna forma como olvidados».

Su familia se instaló en esa zona 125 años atrás. Gerez cuenta que su bisabuelo proveniente de Azul, provincia de Buenos Aires, se estableció en Catriel en 1896. «En ese momento, no había nada. Eran llamados los catrileros porque provenían de la tribu de Cipriano Catriel y fueron los primeros pobladores«, relató.

La propuesta para integrar el Concejo Municipal llegó a la mano del Movimiento Evita y el Frente de Todos que, en las últimas elecciones municipales, puso fin a 12 años de hegemonía del partido vecinalista Movic, aliado de Juntos Somos Río Negro.

«Soy nuevo en esto de la política. Siempre estuve del lado del reclamo al estado. Hoy me toca estar de este lado y, a contramano del movimiento nacional que no ha sido muy considerado con los pueblos originarios«, planteó Gerez.

Dijo que si bien la comunidad Newen Kurruf fue reconocida por la Coodinadora del Parlamento Mapuche y el Codeci, aún litigan por sus tierras en Aguada Pichana, al sur de Catriel. Incluso hay una orden de desalojo vigente. «Todos los territorios están en conflicto. No es casualidad. Nuestro pueblo viene siendo despojado desde el tiempo de la Conquista. Antes con la guerra y ahora, con la política extractivista y racista«, dijo.

En relación al territorio de su comunidad, Gerez aseguró que han hecho los reclamos ante el INAI para avanzar en el relevamiento. «En este contexto nacional estamos asustados por el lineamiento y las ideas del gobierno nacional. Pero lo cierto es que mis bisabuelos, abuelos, padres han luchado desde siempre. Hay una postura firme de la comunidad mapuche en defensa del territorio en pos del buen vivir. Vivimos de la ganadería y la artesanía, como podemos», comentó.