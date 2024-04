Un legislador opositor cuestionó un informe de la Policía y quiere recorrer las comisarías con la jefa

El legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) pedirá este jueves ante las máximas autoridades de la Policía de Río Negro y del Ministerio de Seguridad y Justicia realizar una recorrida por las distintas unidades de la fuerza para constatar el estado de los edificios, de los vehículos, los insumos y los uniformes del personal.

Así lo confirmó el parlamentario tras recibir la respuesta a un pedido de informes presentado días atrás. Indicó que «nos hemos encontrado con algunas inconsistencias entre los datos que ofrecen las autoridades, y la realidad que reflejan los empleados».

El pedido para realizar la recorrida conjunta será a la jefa de la Policía, Comisario General Mary Carmen Carrizo y al ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara para que «hagamos una recorrida formal en los próximos 15 días a todas las comisarías, puestos camineros y demás dependencias policiales para contrastar la información presentada».

Delgado Sempé cuestionó que la información recibida sobre el estado de los vehículos porque «no responde específicamente a lo solicitado», «responde de manera genérica», y agregó que «le recordamos a la jefa de la Policía, que no sólo hay que acudir al llamado de la sociedad, en casos puntuales, sino que también hay que trabajar en la prevención, para lo que se necesitan más unidades».

El legislador explicó que se hizo eco de un informe que le presentó el Consejo de Bienestar Policial donde se indica que «al día de la fecha no han cumplido con la entrega de uniformes a todo el personal policial», agrega que Por haber recorrido distintas dependencias policiales en el último tiempo, he podido observar las condiciones en las que se encuentra trabajando el personal, y me consta que el estado de las comisarías, puestos de control y camineras son deplorables. No cumplen ni las mínimas condiciones de habitabilidad y permanencia para el personal».

Dijo que la respuesta oficial a la falta de insumos fue que «todas la dependencias cuentan con insumos informáticos necesarios» pero señaló que «entiendo que la jefa de la Policía miente, ya que no cuentan con hojas, ni tonner, ni impresoras», además «en otros casos, tienen computadoras obsoletas y la mayoría no funcionan».