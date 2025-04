El mensaje del obispo de Viedma, Esteban Laxague: “Felíz Pascua Papa Francisco, vives para siempre” 

Esteban Laxague, obispo de la diócesis de Viedma en Río Negro, reflexionó tras la muerte del papa Francisco este lunes luego de la celebración de Semana Santa en todo el mundo, que comenzó el jueves y culminó ayer . En diálogo con RÍO NEGRO RADIO el obispo compartió su sentida reflexión sobre la partida del jefe de la Iglesia Católica, una noticia que lo tomó de imprevisto, como a todos. A las 19 es la misa en la catedral capital provincial.

“Acabamos de celebrar este acontecimiento tan grande de la pascua. Jesús ha resucitado vive para siempre y hoy pienso feliz Pascua papa Francisco porque vives para siempre, has dejado esta historia que tanto le has puesto el cuerpo, el alma, el espíritu, la vida a tu gente que tanto amaste», dijo a los micrófonos de «El diario del mediodía».

«Hoy tempranito has partido a la casa del padre, esa casa que se nos dio como herencia el día del bautismo de la cual cuántas veces hablaste y nos invitaste a mirar el hoy de la historia también a la luz de esto que nos prometió Jesús resucitado», agregó.

«No le digo al papa que descanse en paz porqué así lo pienso: que en el cielo nadie descansa porque en el cielo uno lleva en su corazón todas las personas que amaba y sigue preocupándose por ellas. Yo estoy seguro que Francisco hoy su agenda está más completa que nunca porque quiere ayudar a uno que está ha perdido un hijo, a otro que está sin trabajo a otro que tiene duda de la fe, al otro que está solo», destacó.

El legado del papa Francisco según el obispo de Viedma Esteban Laxague

Sobre el legado que el papa Franscisco dejó a la humanidad, comentó que lo hizo que más que en palabras, con hechos. «Uno de ellos es su anhelo de mostrar un Dios cercano a todos, un Dios al que nadie impide su encuentro con cada uno de nosotros. Y él lo quiso expresar de manera especial ayer haciéndose presente en la plaza San Pedro», expresó, «cosa que él siempre buscó: estar cerca de uno y de otro. Ayer, si bien los médicos le habían aconsejado no salír de Santa Marta, quedar recluido, él quiso salir quiso estar cerca como testificando una vez más que Dios nos quiere así: achicando distancias, rompiendo muros, fronteras porque nuestro Dios es un Dios del encuentro, que siempre sale al encuentro del otro en la situación que nos toca vivir a veces de dolor, de alegría, de pecado de vergüenza, de esperanza. Dios sale a nuestro encuentro y papa Francisco esto lo ha tenido muy claro en su vida».

El segundo de los legados que Laxague señaló fue «mostrarnos que la palabra de Dios es nuestro alimento, ojalá nuestras palabras sean siempre reflejo y transmisión de la palabra de Dios como él quiso hacerlo y que lindo ser dadores de su palabra». El hecho que así lo demuestra, según el obispo, es que en esta Semana Santa y a pesar de su cuadro de salud, Francisco se preparó: escribió todas las homilías que después los cardenales iban a leer en las distintas misas y también el guión del Vía Crucis del Coliseo.

Por último, el tercero de los legados del sumo pontífice fue la «predilección por los últimos, los desposeídos, los pequeños, los excluidos, los diferentes. El papa esto lo sintió muy fuerte de Jesús y trató de vivirlo. Por eso en esta semana grande, contrario a todas las previsiones, el Jueves Santo pidió que se lo llevara a la cárcel de Roma a estar un ratito con los presos, los olvidados, los condeandos. Esto lo ha hecho siempre en su vida, en cada viaje fue la cárcel, a expresar su cercanía con los pobres, los últimos, los recluidos, los descartables».

«También podríamos señalar su lucha por la paz en el mundo, por los derechos humanos, el cuidado por la casa común, por los migrantes, una realidad que golpea en la actualidad. Son juchas las cosas que el papa nos dejó con su ejemplo y su palabra. Ojalá nosotros hagamos crecer ese aire fresco que llevó al mundo cansado, desde el sur, desde Argentina. Ojalá esa semilla crezca y de fruto.

Sobre el futuro de la Iglesia, Laxague anticipó que todo el proceso está «muy bien organizado en el Vaticano. (TRas los funerales) estará el Cónclave donde los cardenales de todo el mundo viajan a Roma y reunidos en oración elegirán al próximo sucesor. El Señor ilumina esa misión y ese mismo espíritu guiará al nuevo papa, dará novedad y también continuidad«.

El papa Francisco, gran admirador de Don Zatti y de la Patagonia

Por último, Laxague recordó que el papa Francisco fue «un gran admirador de Don Zatti». «Siendo provinical de los jesutias recomendó a los frailes aprender de él y como papa le tocó la gracias de declararlo santo. Hoy el papa estará junto a Don Zatti los dos descendientes de italianos, hablando en cocoliche, y mirando nuestra tierra de la Patagonia que el papa quería tanto siempre», recordó.

«Siempre nos tenía muy presentes aunque el no vivió nunca acá, era bien porteño. Estuvo en Chimpay en la beatificación de Cefererino, estuvo en Neuquén cuando Marcelo era Obispo, en Sierra Grande, un Bergoglio jovencito acompañando a sus frailes cuando estaban por cerrar la mina de hierro. Conocía nuestra tierra y la bendecía y le deseaba el bien», aseguró.

El obispo de Viedma puso en valor la Laudato si, la encíclica del Papa Francisco publicada en mayo de 2015 sobre el cuidado del entorno natural y de todas las personas. «En esa hermosa carta que nos dejó, el papa ide que cuiddemos nuestra madre tierra nuestra Patagonia, que muchas veces es vista solo como un lugar para producir plata, para sacarle minerales, para extraer el petróleo», destacó, «el papa nos invita a no devastarla, a no transformarla en una tierra desértica. Algunos que no saben dicen la Patagonia es un desiero. No saben. La Patagonia no es un desierto es una tierra distinta, hermosa para vivir donde hay muchas cosas lindas. Pedimos que los bienes que Dios ha desparramado al servicio de todos, sean una bendición para los que vivimos acá para los que luchan día a a día haciendo patria, familias y proyectos. Que la Patagonia no sea solo para turismo y para sacar petróleo. El papa la conocía muy bien y por eso para la Laudato si, tomó una cita del documento de los obispos patagónicos años atrás que reclamaba cuidar la tierra como los padres cuidan a sus hijos».

