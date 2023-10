El Nobel de Medicina 2023 premia a dos científicos que hicieron posibles las vacunas ARNm

Las vacunas ARNm se administraron 13 mil millones de veces, salvaron millones de vidas y previnieron casos graves de COVID-19 en todo el mundo. Además, sentaron las bases para futuros desarrollos contra la influenza, el VIH, la malaria y el zika. Por estas razones, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de este año fue otorgado a sus pioneros: la bioquímica Katalin Karikó y el inmunólogo Drew Weissman.

Ambos científicos de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia (Estados Unidos) se destacan por haber encontrado una manera de administrar material genético llamado ARN mensajero (ARNm) a las células. La clave es que revirtieron un problema arrastrado hace décadas y que hacía a este tipo de vacunas todavía inviable: las inyecciones desencadenaban reacciones inmunes.

Sin embargo, Karikó y Weissman dieron con la ciencia que hizo posible las fórmulas sin generar respuestas inmunes no deseadas. Los investigadores demostraron que el intercambio de un tipo de molécula del ARNm, llamada uridina, por otra similar llamada pseudouridina evita las defensas innatas de las células, explica Nature.

“A través de sus innovadores descubrimientos, que han cambiado fundamentalmente nuestra comprensión de cómo el ARNm interactúa con nuestro sistema inmunológico, los galardonados contribuyeron a una tasa sin precedentes de desarrollo de vacunas durante una de las mayores amenazas a la salud humana en los tiempos modernos”, comunicó la Asamblea del Nobel en la tradicional conferencia de prensa de esta mañana.

