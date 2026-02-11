El nuevo edificio para el hogar «Los Bajitos» de Neuquén está pronto a terminarse

La obra buscará fortalecer la red provincial de dispositivos de cuidado para niñas y niños. Foto: gentileza.

La construcción del hogar «Los Bajitos» de Neuquén capital alcanzó el 90% de ejecución. Con una inversión de $2.000 millones, la obra buscará fortalecer la red provincial de dispositivos de cuidado para niñas y niños de 3 a 12 años.

Funcionarios provinciales recorrieron este miércoles el nuevo edificio. Tanya Bertoldi, ministra de Infraestructura, encabezó la visita junto a María Eugenia Ferraresso, secretaria de Obras Públicas, personal del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, diputados e inspectores provinciales.

El nuevo edificio para el Dispositivo de Cuidado Formal (DCF) está ubicado sobre la calle Baigorrita, entre Alem y Amancay, y tiene 600 metros cuadrados cubiertos. «Los Bajitos» alberga 14 infancias, 9 varones y 5 mujeres, y cuenta con un equipo de 38 personas para las tareas de cuidado, contención y asistencia.

La construcción de este hogar se enmarca en la iniciativa provincial que también incluye la refacción integral del dispositivo de cuidado «Yampai». La residencia para niñas y niños, ubicada sobre la calle Independencia al 1052, se reinaguró este lunes 9 de febrero.

Para poder realizar los trabajos de readecuación, el hogar fue cerrado de manera temporal y las infancias que se alojaban allí fueron trasladadas al DCF de Almafuerte.

Entre las principales obras realizadas se destacan el recambio completo de la cubierta de techo, la remodelación del grupo sanitario de varones, la refacción integral de la cocina, la pintura general interior y exterior, la ejecución de la vereda municipal y la instalación de un sistema de calefacción central.

Cómo será el nuevo edificio de «Los Bajitos»

El dispositivo contará con un sector administrativo, incluyendo un espacio destinado a la revinculación familiar. También tendrá áreas de esparcimiento integradas con el comedor, dormitorios, baños y vestuarios adaptados para niños y niñas con discapacidad.

A su vez, dispondrá de una galería cubierta, contenida por un pergolado, que vinculará el área de servicios con el sector de juegos y la plaza.

Se incorporaron trabajos complementarios como la construcción de cerramientos laterales y frontal. Además, se sumó la parquización con césped y se ejecutaron muros cortafuego en el entretecho, reforzando las condiciones de seguridad del edificio.