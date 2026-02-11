Paro en Neuquén y Río Negro por la protesta contra la reforma laboral: qué servicios se ven afectados este 11 de febrero 2026
Gremios del Alto Valle se suman al paro de este miércoles en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Senado. Conocé qué servicios y actividades estarán paralizadas en Neuquén y Río Negro.
La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una protesta para este miércoles para manifestar su rechazo a la reforma laboral que se debate en el Senado. A la medida se sumaron otros sectores gremiales del país que anunciaron paro de actividades por lo que se verán afectados algunos servicios.
Te contamos en detalle uno por uno, cómo funcionarán los colectivos, la atención en bancos y administración pública, qué pasa con el tren y los vuelos.
Uno por uno, cómo funcionarán los servicios en Neuquén y Río Negro por la marcha de la CGT
- AFIP: los servicios funcionarán con normalidad.
- Estacionamiento medido: SAEM, la empresa concesionaria en Neuquén capital, informó que continuará trabajando con normalidad.
- Colectivos: UTA no hará una medida de fuerza este miércoles por lo que el transporte urbano e interurbano funcionará con normalidad.
- Salud pública: el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune) confirmó su adhesión a la marcha y también anunciaron paro de actividades de 24 horas. Se garantiza la atención en casos de emergencia.
- Bancos: la Asociación Bancaria confirmó que participará de la marcha convocada por la CGT. Este miércoles desde las 11 no harán presencia en los lugares de trabajo
- Universidades: Docentes y nodocentes convocados por Fedun, Fatun y Conadu Histórica, se sumarán a la marcha tanto en Neuquén como en Río Negro.
- Educación: Unter, gremio docente de Río Negro, confirmó su adhesión a la medida. ATEN y sus seccionales informó que habrá paro de actividades.
- Administración Pública: ATE participa activamente de la movilización por lo cual los siguientes organismos se verán afectados: Senasa, Anses, PAMI, Rentas, INTA, Segemar, Parques Nacionales y dependencias municipales.
- Estaciones de servicio: de momento, no habrá impacto en el despacho de combustible en la región por la medida de la central obrera.
