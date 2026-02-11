Paro en Neuquén y Río Negro por la protesta contra la reforma laboral: qué servicios se ven afectados este 11 de febrero 2026

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una protesta para este miércoles para manifestar su rechazo a la reforma laboral que se debate en el Senado. A la medida se sumaron otros sectores gremiales del país que anunciaron paro de actividades por lo que se verán afectados algunos servicios.

Te contamos en detalle uno por uno, cómo funcionarán los colectivos, la atención en bancos y administración pública, qué pasa con el tren y los vuelos.

Uno por uno, cómo funcionarán los servicios en Neuquén y Río Negro por la marcha de la CGT