Neuquén busca asegurar fondos privados para obras clave en Vaca Muerta

Durante el encuentro con representantes de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Neuquén firmó un Acuerdo Marco que establece los términos y condiciones para que las empresas aporten fondos destinados a la ejecución de nuevas obras de infraestructura. El gobernador Rolando Figueroa volvió a convocar a la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta y solicitó definiciones concretas en un plazo de 30 días para garantizar el financiamiento de las obras acordadas con el sector privado.

Participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; los ministros Guillermo Koenig (Economía, Producción e Industria) y Gustavo Medele (Energía); el presidente de Vialidad Provincial, José Dutsch; y otros funcionarios provinciales. Foto Gobierno de Neuquén.

“Nos hemos fijado el 7 de marzo como fecha límite para definir el esquema de financiamiento y avanzar con estas obras”, afirmó Figueroa. En ese marco, el mandatario destacó la necesidad de consolidar un trabajo articulado entre el sector público y el privado.

“Estamos haciendo todos un esfuerzo compartido”, sostuvo y agregó: “Vaca Muerta es un recurso estratégico, pero su desarrollo depende de la provincia de Neuquén, de la seguridad jurídica y de la sostenibilidad social que garantizamos. Ese trabajo sostenido es lo que ha permitido alcanzar estos resultados”.

El gobernador remarcó que la provincia invierte actualmente 800 millones de dólares en infraestructura vinculada al desarrollo de Vaca Muerta. “Estamos construyendo escuelas y rutas. Con este trabajo conjunto, para 2030 podremos alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto entre el sector público y el privado”, señaló.

Por su parte, el ministro Koenig explicó que, tras varias horas de trabajo, se arribó a un principio de acuerdo que incluye un anexo con nuevas obras. “Avanzamos en la priorización de rutas clave, principalmente la 7 y la 51”, detalló.

Finalmente, Figueroa subrayó que la provincia sostiene reglas claras en su vínculo con el sector: “Desde la provincia hemos establecido reglas de juego claras, en un marco de previsibilidad y respeto mutuo”.

¿ De que trata el Acuerdo Marco?

El Acuerdo firmado establece que los planes de crecimiento de la industria hidrocarburífera en Vaca Muerta requieren, en el corto y mediano plazo, la ejecución de obras de infraestructura complementarias. En ese contexto, las empresas se comprometieron a ofrecer voluntariamente a la Provincia los fondos necesarios para su realización.

Los aportes serán considerados como anticipos de regalías, canon extraordinario de producción, Ingresos Brutos y/u otros impuestos provinciales vigentes al momento de la firma, que las empresas deben abonar por la producción de hidrocarburos en las áreas bajo su titularidad. También podrán incluir contribuciones por peaje vinculadas al uso de la infraestructura vial provincial.

Asimismo, se conformará una comisión Inter partes encargada de definir el orden de prioridad de las obras. Esta modalidad de financiamiento se alinea con la política de la actual gestión, que promueve la participación del sector hidrocarburífero en la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo de su actividad.

En el marco del Memorando de Entendimiento (MOU), las partes acordaron analizar un conjunto de obras de carácter provisorio, entre ellas la rehabilitación de la Ruta Provincial N° 7 en tres tramos: desde el límite con Río Negro hasta el empalme con la RPN° 8; desde allí hasta la nueva vinculación con la RPN° 17 (conexión Bypass Añelo en Batería 8); y desde ese punto hasta el empalme de las Rutas Provinciales N° 7 y 17 (Distrito I de Vialidad Provincial en Añelo). También se prevé la pavimentación de la Ruta Provincial N° 51 entre la RPN° 8 y la RPN° 17, y la rehabilitación de la RPN° 8 entre la RPN° 51 y la RPN° 7.

Por otra parte, la Provincia dejó constancia de que se encuentran en ejecución o proyectadas con fondos propios y/o financiamiento de terceros la duplicación de calzada de las Rutas Provinciales N° 7 y N° 51; el Bypass Añelo en las Rutas Provinciales N° 7 y 17; y la circunvalación de Añelo, que incluye la pavimentación de la Ruta Provincial N° 8 y su vinculación con la Ruta Provincial N° 17.

El plan también contempla la pavimentación de la RPN° 7 en sus etapas 1 a 4 (desde el empalme con la RPN° 5 hasta la Ruta Nacional N° 40); la repavimentación de la RPN° 5 entre la RPN° 7 y la RPN° 6; la repavimentación de la RPN° 6 entre la RPN° 5 y la RPN° 8; la pavimentación de la RPN° 6 hasta el límite con Río Negro; y la pavimentación y duplicación de la Ruta Provincial N° 67, en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional N° 22 y la RPN° 51.