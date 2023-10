El papa Francisco y un guiño a los matrimonios igualitarios en la Iglesia: qué le contestó a un grupo conservador

Cinco cardenales conservadores pidieron públicamente al papa Francisco reafirmar la doctrina católica en torno a las parejas de igualitarias y la ordenación sacerdotal de las mujeres. Sin embargo, dos días antes de un gran sínodo en el Vaticano, el Pontífice dejó abierta la puerta ante estos debates.

Jorge Bergoglio le respondió a los cardenales en un documento publicado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, encabezado por el obispo argentino Víctor “Tucho” Fernández.

Para el Papa, si bien solo la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta a engendrar hijos puede llamarse matrimonio y la Iglesia evita “cualquier tipo de rito o sacramento que pueda contradecir esta convicción”, no se debe perder de vista la “caridad pastoral”.

“En el trato con las personas no hay que perder la caridad pastoral, que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes. La defensa de la verdad objetiva no es la única expresión de esa caridad, que también está hecha de amabilidad, de paciencia, de compresión, de ternura, de aliento. Por consiguiente, no podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan, excluyen”, enfatizó.

En su extensa respuesta, el Papa afirmó: “Por ello la prudencia pastoral debe discernir adecuadamente si hay formas de bendición, solicitadas por una o por varias personas, que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio. Porque cuando se pide una bendición se está expresando un pedido de auxilio a Dios, un ruego para poder vivir mejor, una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor”, indicó.

Además, señaló que, ”si bien hay situaciones que desde el punto de vista objetivo no son moralmente aceptables, la misma caridad pastoral nos exige no tratar sin más de ‘pecadores’ a otras personas cuya culpabilidad o responsabilidad pueden estar atenuadas por diversos factores que influyen en la imputabilidad subjetiva”.

Qué dijo el papa Francisco sobre el sacerdocio femenino

Bergoglio también se refirió a la posibilidad del sacerdocio femenino. En ese sentido, dijo que cuando Juan Pablo II afirmó que es necesario afirmar “definitivamente” la imposibilidad de conferir la ordenación sacerdotal a la mujer, “no estaba denigrando en modo alguno a la mujer ni confiriéndole el poder supremo a los hombres”.

Francisco admite que es difícil aceptar que el sacerdocio está reservado a los hombres y no se podrá reconocer los derechos de las mujeres en la Iglesia si no se comprende que el poder sacerdotal habla de “función” y no de “dignidad y santidad”; que el hecho de presidir la Eucaristía no confiere al sacerdote “superioridad sobre los otros”; y que la jerarquía no debe entenderse como dominación sino como santidad.

La carta apostólica de Juan Pablo II “Ordenatio Sacerdotalis” (1994) negó la ordenación sacerdotal a mujeres.