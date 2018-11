El roquense Pablo Castaño es el Abanderado de la Argentina Solidaria 2018

¿Qué está logrando?

Sumando Energías construyó colectores solares junto a 125 familias. Hoy, más de 600 personas tienen acceso a una ducha de agua caliente construida por ellos mismos. El cambio en la calidad de vida está dado también por una cuestión sanitaria. Con la construcción de un lavabo y el aprendizaje del hábito de lavarse las manos, se disminuyen 2 de las 3 principales causas de mortalidad infantil: diarrea y neumonía.

El dato

Para cada termotanque solar se reutilizan 264 botellas PET, 180 latas de aluminio, 90 tetrabricks, 1 colchón de goma espuma y un tambor plástico.

La construcción de los colectores solares las hacen las mismas familias beneficiarias con la guía y ayuda de los voluntarios.

Hasta el momento se han reutilizado 24.816 botellas, 14.904 latas y 8.530 tetrabriks.

Su mirada

“El colector solar engloba tres aspectos que me apasionan: el trabajo social, las energías renovables y la reutilización de materiales. Lo que me motiva y me deja una sonrisa de oreja a oreja es compartir ese día con la familia y ver la alegría que transmiten cuando terminan el termotanque solar y, también, la buena energía que se genera con los voluntarios que participan de cada construcción”.

Fuente: Sumando Energía.

Mirá el momento en el que es premiado