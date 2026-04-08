El software que acortó semanas de análisis a horas: la nueva aliada de las investigaciones en Neuquén

Hasta hace poco, revisar el material audiovisual para investigar delitos como el narcomenudeo, por ejemplo, llevaba horas. Ahora, con un nuevo software forense que analiza y recupera videos en minutos, los investigadores de la Policía de Neuquén acortan los tiempos. Además, se refuerza la solidez de las pruebas que llegan a la Justicia.



Se trata de Magnet Witness, una herramienta que permite revisar, ordenar y extraer evidencia de cámaras de seguridad, DVR, celulares, drones y cámaras corporales en una sola plataforma. El director provincial de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad, Daniel Domene, contó a Diario RÍO NEGRO que el cambio se sintió de inmediato en el manejo de los discos rígidos secuestrados.

“Cuando se secuestraba un DVR, para preservar la evidencia había que hacer un espejo del disco. En un disco de un terabyte se tardaba un promedio de seis o siete horas. Con este software, eso se logró de manera instantánea”, explicó.

Narcomenudeo y robos: un cambio que agiliza la actividad diaria de la Policía de Neuquén



El programa permite, también, recuperar archivos eliminados y trabajar con una amplia variedad de formatos, desde MP4 y AVI hasta sistemas propietarios de videovigilancia. El jefe de la División de Análisis Forense Informático (DAFI), comisario Damián Obreque, lo consideró clave: “La posibilidad de recuperar archivos borrados es casi lo más importante. Ahí es donde esta herramienta marcó una diferencia enorme en muchas causas”.



Domene señaló que esta herramienta se usa frecuentemente en causas por narcomenudeo, donde se secuestran numerosos equipos de video. De todas maneras, aclaró que “sirve para cualquier tipo de delito donde haya grabaciones”, como robos.



Obreque fue más gráfico al dimensionar el impacto en el trabajo cotidiano. “Una tarea que nos llevaba una semana ahora la pudimos resolver tal vez en una o dos horas”, aseguró. Explicó que la expansión de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, volvió imprescindible un software que unificara marcas, sistemas distintos y que, además, posibilitara “desbloquear, romper la seguridad de estos equipos y hacer recuperación de archivos que estén borrados”.



El jefe de la DAFI comparó el software con “una victorinox, un todo en uno” que reunió en una sola plataforma métodos para intervenir sobre DVR, NVR y otros dispositivos. “Esta herramienta aplicó distintas metodologías forenses y digitales para hacerse de la información”, detalló.



El comisario destacó que, al tratarse de un producto de Magnet Witness, empresa con fuerte presencia en fuerzas de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, también sumó respaldo internacional a la labor pericial de la provincia. “Nos pone en un último nivel de este tipo de tecnología”, afirmó.

El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, participó de la presentación. (Gentileza: Neuquén Informa).

El jefe de la DAFI remarcó que la incorporación no sólo acelera los tiempos, sino que fortalece la calidad de la prueba: “Nada más contundente que un video». Aseguró que la herramienta posibilita “generar evidencia digital realmente contundente». También subrayó que el uso de una solución reconocida a nivel mundial aporta mayor solidez a la intervención del laboratorio en los procesos judiciales.

Actualmente, la división cuenta con 13 efectivos entre profesionales, técnicos y personal de seguridad. El equipo ya conocía el programa por una versión de prueba y ahora recibirá la capacitación oficial que acompaña la licencia paga. Para Obreque, la compra marcó “un salto de calidad” en el área.

Domene, en la misma línea, destacó que la tecnología, sumada a la capacitación y a la mejora de procesos, forma parte de una estrategia para profesionalizar la fuerza y responder con mayor eficacia a los delitos que preocupan a la ciudadanía.

La incorporación del nuevo software se anunció el viernes pasado en la Comisaría Primera de Neuquén capital. “Estamos dando un paso más en la modernización de nuestra Policía. Esta inversión no solo mejora los tiempos de investigación, sino que también garantiza mayor transparencia y solidez en la evidencia que se presenta ante la justicia”, enfatizó el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.