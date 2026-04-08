Rolando Figueroa acelera su plan habitacional: licitarán más de 100 viviendas en Neuquén capital

El gobierno de Rolando Figueroa oficializó un nuevo llamado a licitación para construir más de 100 viviendas en la capital provincial, en el contexto del programa que se anunció a fines del año pasado para incorporar soluciones habitacionales en Neuquén.

La convocatoria, que se publicó ayer en el Boletín Oficial, será instrumentada por el ministerio de Infraestructura y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).

Se trata de 102 unidades que se levantarán en el barrio Cuenca XV, uno de los sectores «de mayor crecimiento de la capital provincial», informó el Ejecutivo al dar a conocer la iniciativa. Una vez terminadas, la comunicación oficial destacó que se «fortalecerá el desarrollo urbano» y mejorará la calidad de vida.

Licitan la construcción de 100 viviendas en Neuquén capital: los detalles

Las viviendas fueron divididas en tres licitaciones y, de acuerdo a la Provincia, se ubicarán en diferentes sectores del barrio.

Neuquén Habita, el programa que hará de paraguas administrativo para esta iniciativa, fue lanzado a fines del año pasado. Se planteó con el objetivo de lograr 20.000 soluciones habitacionales en el plazo de dos años, no solo a través de la construcción de viviendas, sino también con la entrega de parcelas y procesos de normalización nominal, por ejemplo.

En el caso de las unidades de Cuenca XV, una de las licitaciones prevé realizar 46 viviendas de 59 metros cuadrados. Se desarrollarán en una planta y contarán con un presupuesto de $4.546.551.003,57 pesos. La apertura de sobres se hará el 15 de mayo.

La segunda licitación propone la construcción de 42 viviendas, con un presupuesto oficial de $4.147.201.078,82. En este caso la apertura de sobres tendrá lugar el próximo 11 de mayo.

Finalmente, la última convocatoria incluye la construcción de 14 unidades habitacionales que se implantarán sobre plateas existentes en el sector Z1. El presupuesto oficial fue fijado en $1.224.465.824,74. La apertura de sobres se realizará el 12 de mayo.

La apertura de sobres y las consultas para los interesados en ofertar

Según explicaron desde el Gobierno, las obras se harán en todos los casos bajo el sistema de ajuste alzado y precio global.

Las ofertas deberán presentarse en la sede del IPVU, en la ciudad de Neuquén, mientras que las aperturas de sobres se concretarán a las 13, en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno.

Quienes estén interesados en participar de las licitaciones podrán acceder a los pliegos de manera gratuita a partir del 7 de abril. Las consultas se gestionarán en el sitio web oficial o mediante una solicitud por cerro electrónico.

El plan Neuquén Habita abarca una inversión de 450 millones de dólares, en un trabajo conjunto entre la Provincia, los municipios, las comisiones de fomento, las mutuales y los sindicatos.