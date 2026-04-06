Cómo cayó el líder narco que tenía casi 10 kilos de droga, armas y millonarias sumas en San Martín de los Andes

El principal sospechoso se entregó tras quedar cercado por la investigación; en el operativo también detuvieron a un abogado con armas y droga. Foto Gobierno de Neuquén.

El operativo que desbarató un importante punto de venta de droga en San Martín de los Andes sumó un capítulo clave: la caída del principal sospechoso, quien terminó entregándose tras permanecer cercado por la investigación policial y judicial. Durante cuatro días de trabajo ininterrumpido, la Policía y el Ministerio Público Fiscal avanzaron sobre una trama que no solo incluía estupefacientes, sino también armas de guerra, dinero, dispositivos electrónicos y elementos robados, lo que permitió reconstruir el funcionamiento de una estructura narcocriminal más amplia. También se detuvo al abogado del principal implicado.

Lo que comenzó como una diligencia rutinaria para recuperar objetos robados en el barrio Las Rosas terminó convirtiéndose en un golpe contundente al narcotráfico de San Martín de los Andes. En las próximas horas se realizará la formulación de cargos.

El despliegue, que el fiscal general de Neuquén, José Gerez, calificó como un «secuestro histórico», permitió incautar 10 kilogramos de droga: cinco de cocaína y cinco de marihuana. La investigación, liderada por la fiscal Inés Gerez y Gastón Ávila, demostró la tesis que la Justicia de Neuquén sostiene desde la provincialización de la lucha contra el tráfico: la «conexidad íntima» entre el delito contra la propiedad y el consumo.

En el operativo secuestraron armas y droga. Foto Gobierno de Neuquén.

A través de las evidencias, reconstruyeron que en esa vivienda, las herramientas robadas a los vecinos se intercambiaban por dosis, alimentando un círculo de violencia que hoy fue desarticulado por la Policía.

Una entrega sin salida

El fiscal jefe Gastón Ávila confirmó que el principal implicado fue localizado luego de un seguimiento intensivo. «Se vio bastante acorralado», explicó, al detallar que ya estaba identificado y con medidas activas para impedir su fuga.

Finalmente, el sospechoso se presentó en la sede fiscal. Su detención marcó un punto de inflexión en la causa, que hasta ese momento se sostenía en allanamientos y recolección de pruebas.

El principal sospechoso se entregó tras quedar cercado por la investigación. Foto Gobierno de Neuquén.

Sin embargo, el procedimiento no terminó allí. Minutos después, la investigación llevó a un hotel céntrico donde el acusado se había refugiado previamente. En ese lugar se concretó una segunda detención que sorprendió incluso a los investigadores.

Cayó el abogado del detenido: tenía un arma y droga en su poder

En la habitación del hotel, los efectivos encontraron a un abogado que no estaba registrado en ese espacio. Según detalló la fiscal del caso, Inés Gerez, el hombre tenía en su poder un arma de fuego y droga.

«Se pudo escuchar desde afuera cómo manipulaba el arma», indicó la fiscal, quien además señaló que también había estupefacientes y una balanza de precisión.

El letrado quedó detenido de manera provisoria y será acusado por tenencia ilegal de arma, posesión de droga y el presunto encubrimiento. «Entendemos que va más allá de la relación abogado-cliente«, sostuvo Gerez, al dejar abierta una nueva línea de investigación.

La pista que conectó los delitos

El origen del caso no estuvo en una denuncia por narcotráfico, sino en una investigación por delitos contra la propiedad. Esa conexión permitió llegar al punto de venta de droga.

En el lugar habían objetos robados. Foto Gobierno de Río Negro.

«Hay una relación íntima entre estos delitos», explicó Gerez. En los allanamientos iniciales, además de elementos robados, se detectaron sustancias ilegales, lo que derivó en la ampliación de la investigación.

Para el fiscal general José Gerez, este cruce de delitos es clave para entender el fenómeno: «En una casa de drogas se cometen robos, encubrimientos y circulación de bienes ilegales».

Armas, dinero y tecnología

El operativo permitió secuestrar no solo droga, sino también tres armas de fuego consideradas de guerra, cartuchería, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

Entre los elementos hallados había celulares, una computadora y hasta un posnet, lo que abre una línea sobre el manejo económico del narcomenudeo.

Parte de las incautaciones tras el allanamiento. Foto Policía de Neuquén.

«Hoy la prueba digital es central», explicó José Gerez y amplió que «todos venden por billetera virtual». De esta manera, adelantó que la pericia de los teléfonos celulares secuestrados —que sintetizan la escena del crimen— será vital para identificar a los proveedores que traen la droga desde otras jurisdicciones a la cordillera.

Un cerco que se cerró en tiempo real

Uno de los aspectos destacados del operativo fue la simultaneidad de acciones. Mientras se realizaban allanamientos, otros equipos analizaban cámaras de seguridad, procesaban datos y difundían la identidad del sospechoso.

«Dentro del lugar se secuestraban pruebas y al mismo tiempo se trabajaba afuera para ubicarlo«, explicó la fiscal, quien destacó la rapidez del procedimiento.

Ese despliegue permitió acortar los tiempos y acelerar la detención del principal implicado.

Qué valor tiene la droga incautada

El valor de mercado de lo secuestrado asciende a los 350 millones de pesos. Miles de dosis que, según la fiscalía, tenían como destino exclusivo las calles de San Martín de los Andes.

Para las autoridades, el golpe no solo asfixia económicamente a la banda, sino que también desarma su aparato de poder: se secuestraron tres armas de guerra, municiones y más de 12 millones de pesos en efectivo, además de 1350 dólares.

Ante las preguntas periodísticas, Gerez indicó que todo ese capital, según la Ley 3488, será reutilizado para fortalecer los planes de salud y financiar el equipamiento de la policía para seguir combatiendo a los mismos narcotraficantes.

La «desfederalización» y el impacto en las estadísticas de seguridad

Para el Fiscal General, este resultado es la prueba del éxito de la ley de microtráfico. «Si hubiésemos ingresado sin esta ley, nosotros nos quedábamos con las herramientas robadas y la justicia federal se quedaba con la droga, perdiendo la trazabilidad del contexto», explicó José Gerez.

Según los datos oficiales presentados en la conferencia, en el último año Neuquén logró reducir un 27,5% los delitos conexos a la venta de drogas y un 16,3% el delito general, gracias a la capacidad de atacar los puntos de venta de manera integral.

El intendente de la ciudad, Carlos Saloniti, presente en el anuncio, subrayó la importancia de la participación ciudadana a través del código QR para denuncias anónimas, una herramienta que ya generó 2000 reportes y 101 condenas en un año.

«Enfrentar el flagelo de la droga no es un problema de una parte de la sociedad, todos tenemos que poner nuestra cuota», afirmó el jefe comunal, visiblemente aliviado tras el desmantelamiento de este foco delictivo.

Lo que viene en la causa

La investigación continúa y se centra ahora en determinar el alcance de la red y los vínculos del detenido. No se descarta la participación de más personas.

Desde el Ministerio Público Fiscal anticiparon que solicitarán la formulación de cargos y medidas de coerción, incluida la prisión preventiva.

“Necesitamos preservar la investigación”, señaló la fiscal, al remarcar que el objetivo es evitar interferencias y avanzar sobre toda la estructura.

El caso, que comenzó como una pesquisa por robos, terminó revelando un entramado mucho más complejo, donde la droga, las armas y otros delitos convergen en un mismo circuito criminal.