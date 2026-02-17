El tiempo para la Fiesta de la Manzana 2026: el pronóstico para el fin de semana

El tiempo para el fin de semana de la Fiesta de la Manzana 2026.

El Alto Valle se prepara para vivir uno de los eventos más convocantes del año: la Fiesta de la Manzana 2026, que se desarrollará el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 en General Roca. Con la llegada de artistas de nivel nacional e internacional y miles de personas en el predio, una de las principales dudas pasa por el clima.

Según el pronóstico, el fin de semana estará marcado por tiempo estable, sol y temperaturas elevadas, ideales para disfrutar de las jornadas al aire libre, aunque con calor intenso y algo de viento, especialmente hacia el cierre del evento.

Viernes 20: calor y algo de inestabilidad

El viernes se espera una jornada calurosa, con 32 °C de máxima durante el día. El cielo se presentará con inestabilidad, mientras que por la noche estará mayormente despejado, con una mínima cercana a los 13 °C.

El viento soplará del noreste y sudoeste, con velocidades moderadas y ráfagas que podrían alcanzar los 26 a 27 km/h.

Sábado 21: sol radiante y máxima de 34 °C

El sábado será uno de los días más típicos de verano en el Alto Valle. Se prevé sol radiante durante el día y cielo despejado por la noche, con una temperatura máxima de 34 °C y una mínima de 15 °C.

El viento será leve a moderado, del noreste durante el día y del sur por la noche, con ráfagas que podrían llegar a los 34 km/h.

Domingo 22: pleno sol y viento más intenso

El domingo continuará el tiempo estable, con sol radiante durante el día y cielo despejado por la noche. La temperatura máxima volverá a ubicarse en 34 °C, mientras que la mínima será de 16 °C.

Será la jornada con mayor presencia de viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h, principalmente del sector este y sur, por lo que se recomienda tomar precauciones en el predio.

En líneas generales, el clima acompañará la Fiesta de la Manzana 2026, con condiciones ideales para espectáculos y actividades al aire libre. No obstante, se recomienda al público hidratarse con frecuencia, usar protección solar y prestar atención a las ráfagas de viento, especialmente el domingo.

La fiesta más emblemática de Río Negro se vivirá con pleno clima de verano, sol y altas temperaturas, en un fin de semana que promete ser multitudinario.

Fiesta de la Manzana 2026: cronograma de artistas del escenario principal

De acuerdo a esto, la grilla para los tres días en el escenario MAYOR «CARLOS SORIA», se compone de la siguiente manera: