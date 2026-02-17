Fiesta de la Manzana 2026: Ubicación de los estacionamientos gratuitos y pagos 

Con la llegada de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026, el Municipio de General Roca dio a conocer el esquema de organización del tránsito y los estacionamientos disponibles para los tres días del evento, con el objetivo de facilitar el acceso del público y garantizar la seguridad vial.

¿Cómo y dónde estacionar gratis?

El Municipio dispondrá de un estacionamiento gratuito con ingreso por la rotonda del Bicentenario. Sobre la calle Viterbori habrá cartelería indicativa para acceder al predio por calle Tronador.

Además del espacio gratuito, se habilitarán dos estacionamientos pagos, a beneficio de instituciones locales:

Roca Rugby Club : ingreso por calle Viterbori , girando al oeste por Cerro Mercedario .

Valor : $5.000 por vehículo.

: ingreso por , girando al oeste por . : $5.000 por vehículo. Club Deportivo Roca Integrado: ubicado en Bolivia y Córdoba, con ingreso por calle Mendoza.

Valor: $5.000 por vehículo.

El primer estacionamiento público se ubicará en el predio entre el casino y el supermercado Easy. El segundo será un área reservada situada detrás del estacionamiento público.

Movilidad reducida : estacionamiento reservado a cargo del Municipio, con ingreso por Viterbori , girando al este en Cerro Mercedario .

: estacionamiento reservado a cargo del Municipio, con ingreso por , girando al este en . Acceso Preferencial Full: quienes cuenten con este tipo de entrada tendrán estacionamiento reservado cercano al predio, con ingreso por Viterbori y Cerro Mercedario (Este).

Desde el Municipio recomendaron planificar el arribo con anticipación, respetar la señalización y circular con precaución para disfrutar del evento sin inconvenientes.

Fiesta de la Manzana 2026: cronograma de artistas del escenario principal

De acuerdo a esto, la grilla para los tres días en el escenario MAYOR «CARLOS SORIA», se compone de la siguiente manera: