Fiesta de la Manzana 2026: estacionamientos habilitados, colectivos gratis y accesos al predio

Con la llegada de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026, el Municipio de General Roca dio a conocer el esquema de organización del tránsito, los estacionamientos disponibles y el funcionamiento del transporte público durante los tres días del evento, con el objetivo de facilitar el acceso del público y garantizar la seguridad.

Estacionamientos habilitados en la Fiesta de la Manzana 2026

Quienes asistan en auto o moto contarán con las siguientes opciones:

Estacionamiento municipal gratuito : ingreso por la rotonda del Bicentenario. Sobre calle Viterbori habrá cartelería indicativa para acceder al predio por calle Tronador.

: ingreso por la rotonda del Bicentenario. Sobre calle Viterbori habrá cartelería indicativa para acceder al predio por calle Tronador. Roca Rugby Club : estacionamiento pago a beneficio de la institución. Ingreso por calle Viterbori, girando al Oeste por Cerro Mercedario. Valor: $5.000 por vehículo.

: estacionamiento pago a beneficio de la institución. Ingreso por calle Viterbori, girando al Oeste por Cerro Mercedario. Valor: $5.000 por vehículo. Club Deportivo Roca Integrado : estacionamiento pago a beneficio de la institución. Ubicado en calle Bolivia y Córdoba, con ingreso por calle Mendoza. Valor: $5.000 por vehículo.

: estacionamiento pago a beneficio de la institución. Ubicado en calle Bolivia y Córdoba, con ingreso por calle Mendoza. Valor: $5.000 por vehículo. Movilidad reducida : estacionamiento reservado a cargo del Municipio. Ingreso por Viterbori, girando al Este en Cerro Mercedario.

: estacionamiento reservado a cargo del Municipio. Ingreso por Viterbori, girando al Este en Cerro Mercedario. Acceso Preferencial Full: quienes cuenten con este tipo de entrada tendrán estacionamiento reservado cercano al predio, con ingreso por Viterbori y Cerro Mercedario (Este).

Desde la organización recordaron que el ingreso vehicular por calle Tronador, desde Primeros Pobladores hasta el acceso al Casino, estará restringido.

Colectivos gratuitos para la Fiesta de la Manzana 2026

Durante los días y horarios del evento, el Municipio dispondrá servicio de colectivos gratuito.

La parada para ascenso y descenso de pasajeros estará ubicada en calle Viterbori, colectora Este, entre Cerro Mercedario y Lago Lacar.

Plataformas de taxi

Se habilitaron puntos específicos para taxis y aplicaciones:

Bolivia entre Italia y Belgrano

Primeros Pobladores, margen Oeste, al sur del sector Globa Artistas Regionales

Conductor/a designado/a

Las autoridades municipales solicitaron concurrir con conductor/a designado/a en caso de asistir en vehículo particular. Recordaron que rige la Ordenanza 5020/23, que establece alcoholemia cero para la conducción. El consumo de alcohol, incluso en pequeñas cantidades, incrementa el riesgo de siniestros viales y pone en peligro a todos los usuarios de la vía pública.

Accesos peatonales

Habrá dos accesos peatonales por calle Tronador y un acceso por calle Primeros Pobladores, en el sector Globa Artistas Regionales.

Fiesta de la Manzana 2026: cronograma de artistas del escenario principal

De acuerdo a esto, la grilla para los tres días en el escenario MAYOR «CARLOS SORIA», se compone de la siguiente manera: