Fiesta de la Manzana: turismo, río, campings y chacras para disfrutar todo el día

Canales de riego y chacras ordenan el paisaje que dio origen a la Fiesta Nacional de la Manzana. Fotos: Secretaría de Turismo de General Roca.

Llegás al valle y la primera impresión es esa luz dorada que acaricia los campos frutales: manzanas, peras, duraznos, espalderos y canales de riego que dibujan el paisaje y cuentan historias. No es una postal, es General Roca, tierra fértil al norte de la Patagonia, donde la Fiesta Nacional de la Manzana late al ritmo de una ciudad regada de lugares hermosos para descubrir.

La Fiesta de la Manzana se celebrará el fin de semana y convocará como cada año a miles de visitantes para rendir homenaje al fruto y a quienes lo cultivan, con espectáculos, artesanías, gastronomía y concursos. Pero las propuestas van más allá del show musical y los puestos de feria: la ciudad entera despliega una geografía de experiencias.

Para que nadie se pierda nada, la Secretaría de Turismo viene trabajando en propuestas que se presentarán en el stand de la fiesta. Los tres días, viernes 20, sábado 21 y domingo 22, habrá atención permanente. “A lo largo de los años, son muy evidentes las consultas que recibimos de la gente que nos visita. Estamos preparados para brindar toda la información necesaria sobre qué se puede hacer, tanto para quienes tienen vehículo como para quienes no cuentan con transporte propio”, dice Julieta Andrade, coordinadora de Turismo de la municipalidad de Roca mientras abre un folleto donde no falta detalle.

La Fiesta Nacional de la Manzana convoca cada año a miles de visitantes.

Tienen propuestas pensadas especialmente para el horario en que no se está desarrollando la fiesta, que comienza a las 18, cuando abre el predio. Y como serán días en los que el clima acompañará, la invitación es a aprovechar cada jornada.

Roca de a pie o en auto

Si caminás hacia el centro, el paisaje cambia de acuerdo al lugar que transites. Dos canales cruzan la ciudad como una cicatriz viva. Allí la ciudad respira, ciclistas, corredores, chicos en skate, mates al atardecer. El agua que riega las chacras también ordena la vida urbana. “Lo primero que ofrecemos es que conozcan la ciudad. Tenemos espacios verdes muy hermosos, atravesados por los canales que forman parte de la historia de nuestra producción y de la identidad que celebra la Fiesta de la Manzana.

Contamos con el circuito de el Paseo del Canalito, y Paseo del Canal Principal de Riego, el Paseo de las Vías y también del Paseo del Bicentenario que tiene cartelería y códigos QR para recorrerlo de manera autogestionada”.

Los canales atraviesan la ciudad y forman parte de su identidad productiva y urbana.

Es una propuesta ideal para compartir un momento. También hay mucha gente que en vacaciones aprovecha para hacer actividad física, y estos espacios son muy propicios para caminar, correr o andar en bicicleta.

La recomendación es comenzar en el Paseo del Canalito, en el Monumento a la Manzana, en Avenida Roca e Yrigoyen. Frente al monumento se encuentra el primer cartel con la explicación y el código QR. Desde ese punto el circuito se desarrolla con distintos carteles en otros sectores, como la oficina eléctrica y el Paseo del Centenario. Es el punto ideal para iniciar el recorrido.

Roca, además de su celebrar su fiesta, invita a recorrer chacras frutales y bodegas locales donde se producen vinos, espumantes y sidras artesanales bajo el sol del valle. Paseos guiados con degustaciones son encuentros con los sabores de la tierra.

“Invitamos a conocer las chacras. El emblema es la manzana, pero también se destacan los cultivos de pera, ciruelas y frutas de carozo como el durazno. Hay plantaciones de almendros, hongos, nogales y otras producciones alternativas, como huertas agroecológicas. Si bien no todos los productos están en temporada, los establecimientos pueden visitarse para conocer el proceso productivo y, en muchos casos, ofrecen conservas o productos elaborados para degustar y comprar”, dice Julieta.

La manzana es símbolo, pero el valle despliega una diversidad de cultivos y sabores.

Estos establecimientos abren especialmente para esos días. Aunque siempre recomiendan comunicarse previamente. En Turismo facilitan los contactos y las redes sociales de cada uno.

Si querés río, la Isla 32 es el clásico roquense. Playas sobre el río Negro, sombra de álamos, familias enteras que buscan alivio en el agua que baja lenta y ancha. Más allá están las bardas y un lugar hermoso que a veces se desconoce, pero es un destino en sí mismo: Paso Córdoba. Allí el paisaje vuelve a cambiar, tierra ocre y rojiza, río, senderos y miradores naturales.

Desde lo alto, el valle parece una alfombra verde recortada en medio de la aridez patagónica, donde podés hacer un trekking suave, mountain bike y fotografía al atardecer.

Trekking, mountain bike y atardeceres amplios completan la experiencia más allá del predio festivo.

Excursiones gratuitas

En el predio, el stand compartirá espacio con el Parque Nacional Lihué Calel, el parque nacional más cercano a la ciudad. Vienen trabajando en conjunto para promover el trabajo entre áreas protegidas y el uso sustentable y educativo de los espacios naturales.

“El sábado a las 8 de la mañana vamos a ofrecer una excursión conjunta, con punto de encuentro en Brazo Verde. La propuesta combina lo recreativo con lo educativo, con el foco en la importancia del cuidado y el uso responsable de las áreas naturales. Hacemos hincapié en la prevención de incendios y en el cuidado de las costas del río. La excursión requiere inscripción previa y es gratuita”.

El único requisito es acercarse al punto de encuentro. La idea es compartir un momento para disfrutar y conocer el lugar. Al finalizar realizan un picnic con todos los participantes, en Brazo Verde, que tiene una galería de sombra muy linda y adecuada para las temperaturas que se esperan. Y algo importante, no hace falta contar con vehículo propio. Si bien en auto es más cómodo, las líneas de colectivo llegan hasta la zona rural y hasta Paso Córdoba. Te dejan en el inicio del puente y cruzarlo caminando también es parte de la experiencia.

En Paso Córdoba, las bardas rojizas, amarillas, agua y naturaleza ofrecen paisajes hermosos sobre el valle.

Allí también están las concesiones municipales como la Pulpería, el Club Náutico y el Parador del Río, que funcionarán durante esos días. Se puede disfrutar de una propuesta gastronómica muy rica, tanto en sabor como en variedad.

“No solo en la zona del río y Paso Córdoba, sino también en la ciudad. Los locales gastronómicos se preparan especialmente para estas fechas, porque viene mucha gente. De hecho, ya estamos con ocupación hotelera al 100% para la Fiesta de la Manzana”, dice Julieta y suma que puede ser que quede alguna disponibilidad en residenciales o departamentos.

“Además, no todo es fiesta por la noche. Quienes se queden unos días más pueden disfrutar de atardeceres increíbles y de nuestros cielos, que también son muy lindos para el avistaje nocturno”, cuenta.

La Isla 32 es el clásico roquense para disfrutar del río Negro en verano.

Hay propuestas de caminatas, flotadas recreativas, avistaje de aves y distintas actividades organizadas por prestadores habilitados. “Eso está buenísimo, porque uno viene por la fiesta, pero puede aprovechar. Vale la pena quedarse unos días más, Roca se disfruta todo el año, pero en temporada estival es especialmente atractiva por los paisajes y las actividades al aire libre”, asegura.

En Paso Córdoba hay bicicletas mountain bike para alquiler por dos o tres horas, según disponibilidad. Es por orden de llegada: se acercan a la oficina con el DNI físico, firman el seguro y se les entregan los elementos de seguridad correspondientes para que puedan recorrer los senderos. Después el recorrido es libre. Pueden seguir los circuitos sugeridos o armar su propio paseo. Es una manera distinta de disfrutar los senderos, con otros tiempos y otra perspectiva.

Para caminar pueden hacerlo solos o, si quieren ser acompañados por personal de la oficina, según la demanda también es posible. Y si no, siempre está la opción de los circuitos autoguiados, detallados con información, fotografías y geolocalización para que nadie se pierda.

“Son seguros y, al contar con el material autoguiado, cada uno puede adaptarlos a su ritmo. Si quieren que los acompañemos, también lo hacemos sin problema”, dice Julieta Andrade y en esa invitación hay algo más que una propuesta turística, está la certeza de que el paisaje, tarde o temprano, sorprende.

¿Acampar en Roca?

Es una muy buena opción. El Club Náutico está preparado y se realizaron mejoras en infraestructura: parrillas, alumbrado y seguridad. Está en muy buenas condiciones para recibir visitantes. También está el Balneario Apycar, más amplio y con mayor capacidad. Cuenta con proveeduría, baños y el piletón, que se mantiene en condiciones adecuadas. Es un espacio seguro, ideal para familias y especialmente para chicos.

Después hay otros campings privados sobre los que se puede consultar, ya sea en el catálogo o por teléfono, para conocer tarifas y disponibilidad. “Las Lagunas es un establecimiento rural. No es un camping tradicional, pero ofrece alojamiento en domos, una experiencia diferente. Es una propuesta distinta, en un entorno rural, con dos lagunas importantes y paisaje de chacra. También ofrecen visitas guiadas al establecimiento”, dice Julieta.

El valle frutal de General Roca se tiñe de verde y dorado bajo el sol del verano patagónico.

Otra opción es Los Hermanos que está habilitado dentro de un área protegida. Tiene camping, espacio para uso diurno y todas las condiciones necesarias para recibir visitantes. También se puede consultar por otros campos privados cercanos, como La Tobiana, muy conocido en la zona. Para quienes disfrutan de la pesca recreativa, son lugares ideales para pesca de carpa. Hay prestadores habilitados que ofrecen servicios hasta el fin de temporada.

Para obtener información de la Secretaría de Turismo de Roca