El Tren 9 de Julio desembarca en Río Negro: fechas, servicios y atención

El Tren 9 de Julio continuará su trayecto por el Valle Medio y el Alto Valle del 19 de octubre al 12 de septeimbre. Foto: gentileza.

La Estación de Ferrocarril de Río Colorado recibió al Tren 9 de Julio, el cual transformó el predio en un centro integral de atención donde decenas de personas se acercan desde temprano para resolver necesidades de salud, realizar trámites esenciales o participar de actividades educativas.

La iniciativa es coordinada entre Nación (Ministerio de Capital Humano), Provincia y los municipios locales y tendrá sus puertas abiertas hasta el próximo 12 de diciembre.

Tras su permanencia en Río Colorado hasta el 19 de octubre, el Tren 9 de Julio continuará su trayecto por el Valle Medio y el Alto Valle.

El cronograma confirmado continuará en Darwin (del 19 al 30 de octubre), Chichinales (del 2 al 6 de noviembre), Roca (del 9 al 20 de noviembre), Allen (del 23 al 27 de noviembre) y culminará su periplo en Cipolletti, donde prestará servicios del 30 de noviembre al 12 de diciembre.

Tren 9 de Julio: que prestaciones tiene y cómo sacar turno médico

La propuesta tiene especial relevancia para las familias de la región porque concentra en un solo lugar especialidades médicas las cuales de otra manera suelen requerir traslados o esperas largas. Entre las prestaciones se destacan las áreas de oftalmología, odontología, fonoaudiología y pediatría.

La atención al público se organiza de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 16:00. Las personas interesadas deben acercarse a la formación para solicitar su turno de manera presencial, los cuales se entregan por estricto orden de llegada y con cupos diarios según la especialidad.

La formación dispone, además, de equipamiento para realizar estudios diagnósticos por imágenes como mamografías, radiografías y audiometrías, sumado a un vacunatorio y consultorios multipropósito adaptables a los requerimientos que surjan en cada territorio.

El equipo médico articula directamente con los hospitales y centros de salud locales en caso de requerir derivaciones específicas.

En el plano administrativo y social, el dispositivo móvil resuelve gestiones fundamentales sin necesidad de desplazarse a otras ciudades. Representantes del Renaper y de la Anses atienden consultas sobre documentación, asignaciones y trámites previsionales.

La experiencia se completa con un área dedicada al esparcimiento, que incluye una biblioteca, un microcine y talleres de lectoescritura orientados a chicos y jóvenes de entre 4 y 16 años, además de talleres culturales impulsados por las distintas comunas.