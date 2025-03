El triste relato de Abel Pintos del temporal en Bahía Blanca: “Mi familia me cuenta que es una desolación absoluta»

Continúa la conmoción por el trágico temporal en Bahía Blanca que dejó como saldo -hasta este sábado a la noche- un total de 13 muertos, dos nenas desaparecidas y mil personas evacuadas. El cantante oriundo de la ciudad bonaerense, Abel Pintos, habló sobre cómo afectó el hecho a su familia.

El músico indicó que en la zona afectada vive su mamá, un hermano, sobrinos y una abuela. Si bien aclaró que se encuentran en buen estádo, remarcó que fue «un golpe anímico enorme».

«Es un desconcierto muy grande y una desesperanza muy grande también porque esto va a llevar mucho tiempo que se reactive y ni siquiera se sabe por dónde empezar”, sostuvo en diálogo con TN.

En este sentido, relató la triste situación que atravesó su mamá en particular: “Mi familia me cuenta que es una desolación absoluta. No lo pueden creer. Mi mamá vive en pleno centro y estuvo casi dos días encerrada en su departamento y recién hoy pudo salir y camina por las calles de una ciudad que no reconoce. Los comercios destruidos”, sumó antes de romper en llanto.

Por último, el cantante se quebró al recordar que hubo tanto «gente que perdió literalmente todo, gente desaparecida», como así también hay vecinos que no sufrieron daños grandes «con el alma rota».

Abel Pintos contó que junta donaciones con otras celebridades

.Además del cantante, el exbasketbolista Manuel Ginobilli y el futbolista Lautaro Martínez enviaron su solidaridad con su pueblo natal. En este sentido, Pintos habló sobre un grupo de WhatsApp que quedó del temporal del 2023 con artistas, deportistas y otros contactos para juntar donaciones para Bahía Blanca.

«Desde el minuto uno que el grupo está activo y, mucha gente que está allá, ya está trabajando activamente en el lugar, y nosotros que estamos lejos estamos tratando de ayudar con las influencias que tenemos”, indicó.

Por otra parte, declaró que Es para poder empezar a «juntar lo que se pueda y ayudar con lo que se necesite ahora» porque «una de las cosas más angustiantes de todo esto» es que la reconstrucción «va a llevar mucho tiempo».