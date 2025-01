Eliminación de programas científicos: «En enero, mucha gente no sigue la agenda mediática y la capacidad de respuesta es menor»

El nuevo anuncio del gobierno nacional fue calificado como «cientificidio» por parte de los Trabajadorxs de Conicet Patagonia. A través de la resolución publicada en el Boletín Oficial, se anunció la evaluación y la eliminación de 70 programas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que «no aporten al crecimiento del país o que deban rendiciones”.

La medida apunta a redirigir las políticas científicas hacia sectores como la agroindustria, energía, minería, economía del conocimiento e innovación en salud.

«Esta resolución le da facultades a Darío Genua, el nuevo secretario de Ciencia y Técnica que sigue dependiendo de la Jefatura de Gabinete, para ejecutar medidas que se presentan como para transparentar el sistema científico aunque, en realidad, es un recorte«, consideró la doctora en Ciencias Sociales Lucila da Silva, investigadora del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS) en el Alto Valle e integrante de Trabajadorxs de Conicet Patagonia. Concursó para Conicet y ganó, pero aún no logra el ingreso efectivo.

Desde el gobierno indicaron que hay muchos proyectos de investigación que aun no se terminaron de rendir. Da Silva, sin embargo, aseguró que no se trata de «una auditoría real». «Le dan potestad a Genua para denunciar a los investigadores y cobrar intereses alegando que hay muchos proyectos que no se terminaron de rendir», planteó y cuestionó: «La realidad es que el gobierno recibió financiamiento externo destinado al desarrollo científico y tecnológico, hubo muchas partidas que llegaron en dólares del BID y otros organismos y el gobierno no las ejecutó«.

También criticó el planteo del gobierno para revisar los proyectos y evaluar si son productivos o no. «No aclaran a qué se refieren con productividad y eso es peligroso. Lo que quieren es achicar el Estado, reducir el gasto público«, evaluó da Silva.

Se refirió también a que el llamado Plan Estratégico 2024 – 2025 «solo está formulado en un twit. Se formula con poca seriedad y ahí mismo se plantea la falacia de la falta de relaciones entre el sistema científico y productivo y, la necesidad de reducir proyectos financiados con fondos públicos». Consideró que hay «un claro gesto de privatización».

Da Silva reconoció que el anuncio de esta medida en pleno mes de enero «no es inocente». «En enero, mucha gente no está siguiendo la agenda mediática y la capacidad de respuesta es menor. Sin embargo, seguimos atentos estos temas», dijo.

¿Qué pasa cuando la investigación queda estancada en un país? La investigadora del Alto Valle mencionó que «el gobierno tiene un discurso de modernización, entre comillas, pero es una quita sistemática de nuestra soberanía científica».

Advirtió que «pretender que solo exista ciencia financiada por el sector privado implica que la agenda científica -lo que se investiga y lo que no; lo que se produce y lo que no- lo define el privado. Es muy distinto al Plan 2030, aprobado por unanimidad de senadores y diputados, según el cual, a partir del financiamiento público, le daban un lugar importante a las provincias». En este sentido, recalcó que hay muchas investigaciones y desarrollos tecnológicos que «no tienen utilidad, entre comillas, no responden al criterio de productividad, pero son fundamentales para el desarrollo regional».

Por último, recordó que si ien el presupuesto aún no fue votado, «hay un apartado sobre la reducción del gasto en educación y ciencia y tecnología. Se deroga, de esta forma, la ley de desarrollo educativo y tecnológico que establecía un piso«.