En el Lago Pellegrini reclaman ante la inseguridad y el mal funcionamiento de los servicios públicos

El Lago Pellegrini, a pocos kilómetros de Cinco Saltos, se transforma en la temporada de verano en una de las alternativas que tienen los vecinos del Alto Valle para refrescarse. Hoy, el lago está libre de «piojos de pato» y cuenta con una gran oferta comercial. Sin embargo, los residentes manifestaron su descontento por el incremento de la inseguridad y los problemas con los servicios públicos.

Según manifestaron los vecinos de la península Ruca Có la inseguridad se incrementa con la llegada de turistas que van a disfrutar de la frescura del Pellegrini. De la misma manera aumenta la demanda de los servicios públicos, generando que no funcionen de manera suficiente.

«Los impuestos que nos cobran no reflejan en nada la realidad. No recogen los residuos habitualmente, tenemos un basural a cielo abierto, los medios de transporte funcionan cuando quieren, no hay presencia policial para tener seguridad en la zona», dijo una residente del Lago Pellegrini a medios locales.

Además, los residentes expresaron su descontento con la organización de la Fiesta del Agua, planteada para los días 10 y 11 de febrero. «Encima de todas las problemáticas que tenemos organizan este evento. El servicio de agua potable no da a basto», explicaron.

Desde Aguas Rionegrinas (ARSA) aseguraron que la problematica es igual que en otras ciudades del alto valle. «Hay un uso excesivo del agua en el lugar y la infraestructura no está completa. Ya sumamos una tercera bomba y cañería. Estamos esperando un pilar nuevo de energía para que Edersa nos de suministro suficiente para poner en marcha esa tercera bomba», dijeron.

Los residentes del lugar piden que en la temporada de verano, cuando este lugar se vuelve un centro muy concurrido, se incremente el personal policial para evitar hechos de inseguridad. Además piden, mejoras en los servicios públicos, incluida la Ruta 70, la cual se encuentra en mal estado debido a los años de abandono.

Fiesta del Agua en el Lago Pellegrini: cuándo es

Desde el gobierno de Cinco Saltos confirmaron que el sábado 10 y domingo 11 de febrero se desarrollará la histórica Fiesta del Agua 2024 en el lago Pellegrini.

El evento se desarrolla desde 1976 y este año compartirá los días con el masivo evento que se desarrolla en Neuquén. Según adelantaron, la Fiesta del Agua contará con actividades deportivas, culturales, recreativas. Además de shows de artistas locales y regionales.

Desde el municipio de Cinco Saltos abrieron la convocatoria para invitar a a todos los artesanos interesados en formar parte. Detallaron que para inscribirse deberán acercarse a las oficinas de la Subsecretaría de Cultura y Turismo.