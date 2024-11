En el Lago Puelo graban sonidos de los cantos de los anfibios, pero se lamentan porque robaron los equipos

Desde el parque nacional Lago Puelo denunciaron la sustracción de un equipo de grabación de voz destinado a registrar sonidos de los anfibios que había sido instalado en un mallín, cercano a unos senderos próximos a la intendencia.

El equipo se llama Audiomoth y consiste en un dispositivo diseñado para grabar sonidos a intervalos programados. «Serían como unas ‘cámaras trampa’, pero de sonido. Los colocamos en lugares estratégicos con el fin de registrar los cantos de los anfibios. A partir de estos cantos, podemos obtener información muy valiosa, como la identificación de especies y el análisis de patrones de comportamiento, como el inicio de la reproducción, entre otros«, detalló Juan Ernesto, jefe del Departamento de Conservación y Educación Ambiental del parque nacional Lago Puelo.

Uno de los equipos fue retirado de la zona de un mallín. Foto: gentileza

Recalcó que estos equipos permiten estudiar las interacciones entre la fauna y la ganadería. Por eso, suelen ubicarse en mallines o zonas inundadas ya que son áreas frecuentadas por el ganado -aunque, aclaró, no está permitido en el parque nacional-.

«Lamentablemente, alguien ha encontrado los equipos, le llamó la atención y los ha retirado. Aunque los Audiomoth no tienen un gran valor económico -ya que no son objetos que se revendan en el mercado-, tienen un gran valor en términos de la información clave que nos permiten recolectar para la gestión del parque nacional y no son fáciles de importar. A los investigadores les cuesta mucho trabajo lograr conseguir los fondos y luego, el proceso de importación».

Uno de los equipos fue retirado de la zona de un mallín. Foto: gentileza

Desde el parque Lago Puelo difundieron el hecho a través de las redes sociales y pidieron a las personas que encuentren esos equipos que no los toquen ni los retiren. «En caso de que alguien los encuentre, lo más adecuado es que consulte con un guardaparque para evitar que se pierda esta valiosa información», indicaron.

Ernesto recalcó que «este tipo de problemas también podría presentarse con las trampas y lo cierto es que, en esta zona, el uso de trampas puede ser particularmente peligroso, ya que si llegara a atraparse un ratón infectado con hantavirus, podría generar un problema de salud grave«.