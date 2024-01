«¿En serio lo vas a subir?»: es bombero y escaló el volcán Lanín en un día con su uniforme puesto

Sebastián Karpencopf es conocido como «El Polaco» y desde hace 20 años bombero voluntario, actividad que le sirvió para cumplir lo que él describe como su gran pasión: ayudar. Con ese objetivo, hace más de una década que realiza actividades impensadas, siempre con su uniforme para combatir incendios arriba. Así, corrió maratones, participó de diversas competencias y ahora escaló el volcán Lanín.

El ascenso a una de las montañas más emblemáticas de Neuquén y el país surgió como una forma de conmemorar tanto su aniversario como bombero, tarea que desempeña en el cuartel de Villa Ballester, en el partido bonaerense de San Martín, como su cumpleaños número 50, en diciembre pasado.

Pero el paso de la idea a la acción no fue fácil. «Cuando se lo comenté a mi jefe me dijo que ‘vos estás loco, ¿en serio vas a subir el Lanín?'», recordó «El Polaco», en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

La particularidad, además, fue que planeaba ascender con todo su equipo de bombero encima, con un peso superior a los 20 kilos y en plena alta montaña. De la misma manera, corrió el 42K de Buenos Aires y también el Ushuaia Trail, entre otros desafíos.

El ascenso demandó 11 horas. Foto: Gentileza.

Para llevar adelante el objetivo, se puso en contacto con el guía Santiago Manjon, quien fue su única compañía durante toda la expedición. A él le propuso hacer la escalada en un día y no dos como estaba previsto originalmente. Nuevamente, lo acusaron de «loco».

«Me dijo que si me veía mal, me iba a bajar, que hacer todo en un un día era mucho. Pero yo para hacer cosas sin dificultad, me quedo en mi casa«, añadió entre risas Karpencopf, que busca compartir lo que significa ser bombero voluntario, sin ningún tipo de ayuda estatal ni retribución económica.

El ascenso y la sorpresa en la cumbre del Lanín

El día llegó, tras dos meses de preparativos. Los expedicionarios partieron el 18 de diciembre a la medianoche y 11 horas más tarde, alcanzaron la cima, donde una particular sorpresa los esperaba.

Es que arriba se encontraron con un grupo de escaladores que, de inmediato, manifestó su asombro por el bombero y su escalada sin casi ninguna vestimenta para la ocasión. «No lo podían creer, se impactaron. Uno hasta sacó una armónica y se puso a tocar el himno después de verme, fue terriblemente emocionante«, relató.

Sin embargo, no todo fue fácil, ya que, en plena ladera, sintió que no iba a llegar: «A veces la cabeza te juega en contra, me preguntaba qué hacía yo ahí, en plena montaña«, se sinceró. Pero las ganas y la voluntad fueron más y en la cumbre, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, pudo desplegar una bandera alusiva a su cuartel.

El «récord» luego de la travesía

De vuelta en la base, y apenas compartió las imágenes de su nueva aventura, le llovieron los mensajes. Muchos le aseguraron que fue el primero en completar la travesía sólo con su traje de bombero voluntario.

Sebastián Karpencopf, en el último tramo de su expedición. Foto: Gentileza.

«Eso no importa ni tampoco sé si es así, lo importante es seguir llevando este mensaje«, relató a este medio, relativizando el logro.

Hacía adelante, todavía no sabe cuál será la próxima prueba, pero sí que seguirá ayudando y tratando de ayudar, como él mismo comenta. «Esto se hace muy difícil si uno solo piensa en sí mismo» indicó el rescatista de 50 años, que prometió ir por más.