En tiempo de crisis, Juan ofrece bolsas de verduras y frutas a quienes más necesitan en Bariloche

Cuando comer se convierte en un presupuesto caro, aparece la solidaridad entre la gente que busca ayudar a otros. Tal vez para algunos es poco significado pero para quien no llega a fin de semana una bolsa con verduras es mucho. Esto comprendió a la perfección Juan Rondón, un verdulero de Bariloche.

Juan tiene su comercio en las calles Beschtedt y 2 de Agosto y aunque no le sobra no puede estar indiferente ante una crisis que no tiene consideración con los más humildes. Todos los días separa frutas y verduras que no son tomadas en cuenta por sus clientes que buscan un alto estándar de calidad.

Así que para no tirar esas frutas y verduras y aprovechando que aún están en buen estado, las reparte en bolsas. «Si de verdad necesitas, tomá una bolsa”, dice el letrero y que está al lado de ese cajón.

El hombre que es oriundo de Venezuela está muy agradecido por las oportunidades que ha recibido en el país y está emocionado de vivir en la ciudad más maravillosa.