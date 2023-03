En un mes volverá abrir sus puertas el cine en Roca

El cine en Roca que cerró sus puertas el domingo 13 de octubre del año pasado, volverá a funcionar en un mes, estimó el nuevo empresario que está invirtiendo en la ciudad.

Antonio Álvarez es propietario de unas 10 pantallas en Entre Ríos y próximamente reinaugurará el cine de la ciudad ubicado en avenida Roca 1585.

El empresario señaló a Río Negro que en mayo estará funcionado la pantalla de la sala de arriba que tiene una capacidad de 100 personas.

“Empezamos con la sala chica de arriba con algunas modificaciones, en principio será esa, pero vamos a ver si llegamos a tener las dos salas listas”, detalló.

La sala de abajo tiene una capacidad de 150 personas. Álvarez comentó que “siempre van apareciendo cositas para hacer”.

En cuanto a la tecnología que se utilizará, indicó que “será igual a la que se estaba usando en el cine, no hay mucho para cambiar”.

Además no adelantó el valor de las entradas. “Es imposible saberlo hoy porque no conocemos qué va a pasar dentro de un mes. Será un valor razonable”, sostuvo.

Álvarez confirmó que el cine se seguirá llamando Rex, “vamos a mantener el nombre”.

Este medio le consultó de cuanto tiempo es el contrato para alquilar del edificio, sin embargo no dio información al respecto.

“Vengo a estar el mayor tiempo que se pueda, no soy un golondrina. Hoy contratos largos de alquiler los propietarios no quieren hacer porque hay problemas con el valor que es tan cambiante, no se puede proyectar algo a largo plazo, debería ser pero no es tan sencillo”, comentó.

Contratación de personal

El empresario de Entre Ríos también indicó que están viendo la contratación del personal que se irá ampliando a medida que funcionen las dos pantallas.

Además destacó que es clave que una ciudad con gran número de habitantes tenga su sala de cine. “Es la primera que abrimos en la Patagonia”, reconoció.

En septiembre de 2014, luego de que se dejaran de comercializar las cintas en celuloide, el ex cine Paradiso cerró sus puertas. Miles de roquenses se vieron obligados durante casi tres años a ir a otras ciudades para poder disfrutar de una película. Además el antiguo proyector que se usaba en el cine Paradiso fue donado al museo Histórico Lorenzo Vintter, igual que otros materiales ya antiguos.

En 2017 empresarios neuquinos de la firma NA S.A. apostaron al proyecto. Los proyectores tenían las mismas características que los que se usaban en las grandes cadenas nacionales y con sonido de 7.1.

Sin embargo, el proyecto sintió el golpe de la pandemia del coronavirus y se desató una polémica entre los propietarios del local y la empresa por el alquiler.

Hace unas semanas se vio gente remodelando el edificio y se confirmó el regreso de las salas en Roca.