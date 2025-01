En verano, las playas de Las Grutas registran más de 30 niños perdidos por día: los horarios de mayor riesgo

La temporada de verano en Las Grutas, un destino turístico por excelencia, trae consigo no solo la llegada de miles de turistas, sino también desafíos inesperados en la seguridad, especialmente cuando se trata de niños perdidos en la playa.

Según Mauro Scalesa, Jefe de Guardavidas de San Antonio Oeste, durante las tardes de marea baja, puede haber momentos en los que hasta seis niños se pierdan simultáneamente. «En enero, sobre todo cuando la marea está baja por la tarde, a veces puede haber entre cinco o seis niños perdidos en el mismo momento».

Durante el día, el número puede superar los 20 o 30 niños, especialmente entre las 5 de la tarde en adelante, cuando la marea está más baja. «Los padres a veces dejan que los niños se acerquen al agua, y por lo general, se desorientan y se pierden«, explicó Scalesa.

Red de comunicación eficiente: la clave para encontrar a los niños perdidos más rápido

Este aumento en los incidentes de niños perdidos llevó a las autoridades a mejorar los sistemas de comunicación y respuesta. «Ahora logramos encontrar a los niños más rápidamente gracias a una red de comunicación mucho más eficiente. Contamos con radiobases que cubren toda la playa, y tenemos puestos intermedios entre las distintas zonas, como entre la cuarta y la quinta, o entre la tercera y la segunda» agregó el jefe de guardavidas.

Con esta comunicación constante, los puestos intermedios pueden estar atentos si un niño se pierde en una zona lejana, acortando significativamente el tiempo de localización.

A pesar de los avances en la respuesta, Scalesa enfatiza que la prevención sigue siendo fundamental. «La recomendación es que, aunque los padres estén de vacaciones, no deben desconectarse de la vigilancia sobre sus hijos. El problema surge cuando el niño no llora, ya que ahí nos encontramos con un desafío porque no siempre sabemos dónde buscarlo», comentó.

Niños perdidos en Las Grutas: la importancia de evitar entregarlos a desconocidos

Además, Scalesa hizo hincapié en la importancia de mantener la seguridad cuando se encuentra a un niño perdido. «Antes, algunas personas se ofrecían a pasear con los niños, pero decidimos evitarlo porque no sabemos a quién se lo estamos entregando. El lugar más seguro si encontramos a un niño perdido es tenerlo con nosotros, bajo nuestra custodia, hasta que se localicen los padres».

«No importa si el padre se pone nervioso, lo sale a buscar, pero el niño que nosotros cuidamos va a estar bien, si se lo entregamos a algún turista no sabemos que va a hacer, si lo encontramos al niño o niña lo dejamos con nosotros, damos aviso a la policía y a las bajadas, hasta que aparezcan los padres», continuó Scalesa.

La recomendación es clara: mantener siempre un ojo vigilante sobre los más pequeños, especialmente en las horas de marea baja, para garantizar que sus vacaciones no se vean empañadas por un susto.