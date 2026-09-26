Encontraron muerto al andinista desaparecido en Mendoza: su cuerpo estaba a 4.000 metros de altura

Luego de varios días de búsqueda, el andinista de 48 años que era buscado intensamente en Mendoza fue hallado muerto. Su cuerpo estaba a unos 4.000 metros de altura en la Quebrada La Angostura, en Vallecitos.

Las autoridades informaron que debido a las condiciones meteorológicas, aún no se logró recuperar el cuerpo y por ello se iba a retomar este sábado el operativo. Explicaron que el temporal también impidió el uso de drones y de helicóptero de la Policía de Mendoza, recursos que se habían previsto para ampliar el rastrillaje.

Desaparición y trágico hallazgo

El andinista identificado como Esteban Sotelo, había ingresado solo a la zona de Vallecitos el pasado domingo 20 de septiembre con un itinerario: su intención era avanzar por la Quebrada La Angostura, continuar por la canaleta Alma de Diamante y llegar a la cumbre del cerro Franke. La montaña tiene unos 4.850 metros de altura y el plan contemplaba iniciar el descenso después del ascenso.

Según la información brindada, el andinista cursaba el segundo año en la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking Coronel Valentín Ugarte. Le faltaba un semestre para completar una carrera de dos años y medio.

La actividad en la que murió la realizaba por su cuenta, incluso en sus redes sociales había compartido ascensos recientes que realizó a los cerros El Plata, Lomas Amarillas, Vallecitos y Rincón.

La alarma por su desaparición se activó cuando un profesor de la institución advirtió que Sotelo no se había presentado a las actividades previstas y que su vehículo aún permanecía en el punto de partida.

A raíz de este aviso, la Patrulla de Rescate dividió entonces el operativo en dos recorridos. Un equipo siguió el trayecto desde el vehículo hacia Alma de Diamante, mientras el otro avanzó por la ruta habitual de ascenso al Franke ante la posibilidad de que el andinista hubiera tomado ese camino. A la búsqueda se sumaron integrantes de la escuela de guías y de Gendarmería Nacional.

Finalmente el hallazgo ocurrió el viernes cerca de las 15.30, cuando los rescatistas y un grupo de guías localizaron el cuerpo en las inmediaciones de la quebrada.