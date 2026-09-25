Kayakistas desaparecidos en Buenos Aires: cómo es la búsqueda este viernes luego del duro pronóstico de la Armada

La búsqueda de los dos kayakistas desaparecidos en Santa Teresita continúa este viernes, en medio del duro pronóstico de la Armada Argentina, que advirtió que las posibilidades de encontrarlos son “prácticamente nulas”. Prefectura Naval mantiene el operativo por aire, agua y tierra.

La fuerza informó este viernes a Diario RÍO NEGRO que el despliegue sigue activo en las cuatro áreas de búsqueda. Participan personal especializado, guardacostas, un avión y equipos terrestres para intentar localizar a los dos hombres que ingresaron al mar el lunes.

Buscan a los kayakistas por aire, agua y tierra

Los rastrillajes terrestres se concentran en las costas del arroyo San Clemente del Tuyú y en las playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Mar de Ajó. También continúan los patrullajes desde el aire con el avión PA-62 de Prefectura.

A ese despliegue se suman los guardacostas de Prefectura. El escenario fue calificado como muy complejo por la Armada. El contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn, comandante del Área Naval Atlántica, señaló el jueves que las posibilidades de sobrevida son “prácticamente nulas” por el tiempo transcurrido y las condiciones del mar.

Según explicó, en la zona se registraban vientos superiores a 20 nudos, con ráfagas cercanas a los 60 kilómetros por hora y olas de entre 1,5 y 2 metros, escenario que dificultó la detección de personas.

Pérez Kühn detalló que alguien que permanece a flote puede sobresalir apenas entre medio metro y 70 centímetros. La altura de las olas también genera falsos contactos en los radares y complicó la identificación de posibles indicios.

Cómo comenzó el operativo para buscar a los dos hombres desaparecidos

La emergencia se inició alrededor de las 8.30 del martes. Los dos hombres, de 43 y 64 años, se habían presentado previamente en una dependencia de la Prefectura Naval, donde fueron advertidos sobre la alerta meteorológica vigente antes de ingresar al mar.

Unas dos horas después, uno de los kayakistas llamó para pedir auxilio. Informó que se encontraba a la altura de la calle 29, a unas dos millas náuticas de la costa y que no podía regresar por sus propios medios.

Tras el pedido de ayuda se activó el protocolo de búsqueda y rescate. La Armada desplegó una embarcación de superficie y un avión desde la Estación Aérea de San Fernando para realizar patrullajes. La búsqueda continúa para localizar las dos embarcaciones: un kayak Karku verde y otro modelo Escualo de color turquesa.