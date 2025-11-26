Encontraron un murciélago con rabia al oeste de Bariloche: cómo es el protocolo en la zona

Hay seis especies de murciélagos, al menos, que habitan la región del parque nacional Nahuel Huapi. Foto: gentileza

Un vecino del barrio Pinar de Festa, al oeste de Bariloche, alertó sobre el hallazgo de un murciélago. El animal se mandó a analizar al Instituto Pasteur en Buenos Aires y dio positivo para la rabia.

«El murciélago es el reservorio natural de esa enfermedad. Por eso, cuando alguien encuentra un murciélago en su casa, le indicamos cómo acercarlo a la oficina con medidas de protección. Hay que tomar recaudos extras», sintetizó el médico veterinario José María Galván, supervisor de Uresa Andina Norte.

A raíz del resultado positivo de rabia, se dispuso una vacunación de perros y gatos casa por casa en un radio de aproximadamente 200 metros alrededor del «punto cero» donde se encontró el murciélago, que incluye las calles Chin Chin (completa), Sauco entre Chin Chin y Raulí, Luma entre Sauco y Palo Santo, Quetri entre Sauco y Pablo Piche, Lingue, Tepu entre Linge y Sauco.

«De esta forma, se intenta poner luz en esta enfermedad ya que a veces se piensa que no hay casos. Por eso, la importancia de vacunar a las mascotas. Uno solo suele pensar en los perros, pero el gato también es importante. Tiene un instinto más cazador y capaz quiere cazar el murciélago que lo muerde y se genera algún tipo de contagio«, explicó Galván.

En este caso, los técnicos de Uresa recorrerán casa por casa controlando si las mascotas tienen el carnet de vacunación al día. Los animales deben tener una vacuna antirrábica al año; los que no, serán vacunados.

«La vacunación contra la rabia es la única manera de prevenir esta enfermedad a partir de los tres meses del animal. La rabia está en la colonia de murciélagos. Si pasa a los animales terrestres sería un problema. Si un gato, un perro o un zorro con rabia muerden, siguen contagiando animales o personas», indicó el veterinario.

Galván mencionó que los murciélagos pueden hacer sus colonias en los entretechos o en lugares oscuros como árboles. «Estos animales están protegidos. No se pueden matar. Por eso, si uno los tiene en su domicilio debe implementar medidas de exclusión, cerrando posibles entradas», acotó.

¿Cuáles son las medidas de prevención de la rabia?

-Vacunar perros y gatos una vez al año (todos los años), desde que cumplen tres meses. Esto es obligatorio por ley.

-Mantener a los perros dentro del predio para evitar mordeduras.

-Ante la aparición de un murciélago, no hay que tocarlo. Se lo debe aislar en un recipiente (balde, caja, frasco), evitando su contacto con personas y animales domésticos. Y hay que llamar a Uresa Andina al 442-6118.

-Ante la mordedura de un animal, se debe consultar rápidamente a un médico para que evalúe la herida y defina si se debe comenzar tratamiento antirrábico. Lavar la herida con agua y jabón, no colocar alcohol o desinfectante.