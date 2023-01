Enterate por qué el caso de Fernando Báez Sosa lo califican como crimen racial

Mientras se desarrolla la séptima jornada del juicio de Fernando Báez Sosa, decenas de organizaciones sociales exigen justicia y calificar de «crimen racial» el asesinato del joven, ocurrido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020, por el que están imputadas ocho personas.

«Uno de los insultos que le decía a Fernando antes de matarlo, es el insulto con el que tuvimos que convivir las personas marrones con descendencia indígena en esta parte del mundo«, sostuvo Wari Alfaro, activista del Colectivo Identidad Marrón, en «En eso estamos» por RÍO NEGRO RADIO.

El crimen de Fernando Sosa se encuentra marcado por la discriminación y el clasismo. Eso impactó a todo un país y miles de personas comenzaron a debatir sobre la enorme carga racial que el caso presentaba. A partir de ese momento tanto organizaciones como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) comenzaron a pedir justicia y a sostener firmemente que «el racismo mata».

«El racismo en este país es estructural, no es un hecho aislado, no es un insulto liviano ni casual. Tiene que ver con algo que se va fundando desde todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea desde los medios de comunicación, desde la educación, desde como podemos soñar o no un futuro posible las personas marrones dependiendo de las representaciones que tengamos» explicó Alfaro.

El termino racismo casi siempre esta vinculado a problemáticas norteamericanas y en Argentina muy pocas veces es utilizado para calificar un acto violento contra personas con determinado color de piel. «Es el momento de darnos el espacio para hablar de racismo, para entender cómo esta configurado en nuestro país, ya que por su historia es muy diferente», agregó.

El Colectivo Identidad Marrón hace un tiempo que viene trabajando en concientizar sobre las prácticas raciales cotidianas para derribar presentaciones negativas de las personas marrones.

El juicio por el asesinato de Fernando continúa hoy con la séptima audiencia de las 22 que la conformarán, las cuales tienen lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores y contarán con la participación de más de 170 testigos.

Escuchá a Wari Alfaro, activista de Identidad Marrón, en «En Eso Estamos» por RÍO NEGRO RADIO:

