El video que muestra la fuerza física que Máximo Thomsen habría aplicado contra Fernando Báez Sosa

Mientras se desarrolla el juicio contra los asesinos de Fernando Báez Sosa, el joven que murió luego de los brutales golpes que le arremetió un grupo de rugbiers a la salida del boliche «Le Brique» de Villa Gesell, se filtraron imágenes de Máximo Thomsen, el principal apuntado por el crimen, que denotan la fuerza aplicada durante la noche del ataque contra la víctima.

El video fue capturado tiempo antes del ataque contra Báez Sosa, donde se ve al acusado practicando boxeo y descargando golpes contra una bolsa de entrenamiento, lo que remite al nivel de violencia que se aplicó en el ataque a la salida del boliche de la costa bonaerense.

Thomsen es el imputado que se encuentra más complicado a ojos de la justicia: es él quien aplicó una de las series de golpes mortales contra Fernando, con tal brutalidad que quedaron las marcas de las zapatillas en la cara del muchacho.

Fuentes de la investigación indicaron a medios nacionales que el video se encuentra incorporado en la causa, con el propósito de reconstruir el perfil del acusado.

La situación de Thomsen es la más comprometida en cuanto a la autoría del asesinato de Báez Sosa, ya que los testimonios de los testigos lo ubican durante el tramo más violento de la pelea. De hecho, un policía declaró que fue él quien amenazó con un gesto de muerte a Fernando antes de asesinarlo a golpes.

«Son chicos de bien»: la increíble declaración de la novia de Lucas Pertossi

Poco después del asesinato de Fernando Báez Sosa, la joven novia de Lucas Pertossi declaró ante las cámaras, intentando defender a su pareja en medio del shock generado por el brutal ataque en las puertas del boliche costero.

En la diálogo con Telenoche, la joven aseguró que Pertossi y sus amigos eran “chicos de bien” que “estudian, trabajan y no tienen tiempo de meterse en problemas”. “A mí me dejó muy destrozada, pero él es mi novio y lamentablemente me toca el lugar de acompañarlo porque es mi familia, al igual que la familia de los otros chicos”, señaló la novia del rugbier.