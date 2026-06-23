Entre selfies y acentos brasileños, Catedral empieza a latir al ritmo del invierno

Una capa blanca cubre una buena porción del cerro Catedral, el frío se percibe a media mañana, pero el sol asoma de a poco y atenúa el impacto. Cientos de egresados deambulan por la base, saltan, cantan, sacan fotos; otros se disponen en la fila para subir por la telecabina Amancay. Los turistas sacan tickets para ascender por los medios habilitados. Los brasileños llaman la atención: llevan equipos de diseños llamativos o de colores fluor.

«La temporada de invierno genera buenas expectativas. Ya se observa movimiento turístico previo al inicio formal de la temporada, con visitantes nacionales y también turistas internacionales, especialmente provenientes de Brasil, Chile y Uruguay», sintetiza Natacha Vázquez, a cargo de la Dirección Ejecutiva del Emprotur.

Micaela, de La Matanza, recorre la base del cerro, junto a su pareja. «Aprovechamos que nos dieron vacaciones para venir a pasear. Teníamos el objetivo de conocer la nieve y ¿qué mejor destino que éste? Ya conocimos el cerro Otto; ahora toca el famoso Catedral», asegura la mujer.

Así se prepara Catedral para una nueva temporada invernal. Foto: Alfredo Leiva

Érica llama la atención por su traje de nieve con vistosos dibujos en blanco y negro que lleva con elegancia. La mujer oriunda de Río de Janeiro reconoce que «pese al frío soñaban con conocer la nieve«. Por eso, meses antes, planificaron la visita a la ciudad patagónica que incluirá una estadía en Ushuaia y Calafate. «Es una ciudad muy bonita para caminar y además de las montañas, son hermosos los lagos», plantea.

Así se prepara Catedral para una nueva temporada invernal. Foto: Alfredo Leiva

En su primera visita a Bariloche, Leonardo y Letizia, de Minas Gerais, al sureste de Brasil, admiten estar deslumbrados por los paisajes patagónicos. «Es tan lindo que hasta el frío se soporta. No vemos la hora de estar arriba de la montaña para brincar en la nieve», señala Leonado.

A unos metros de la fila para subir en aerosilla, un grupo de egresados busca los escenarios pintados de blanco para tomarse fotografías. Ailín, del Instituto Gruta de Lourdes, de Lanús, cuenta que desembarcaron en la ciudad el último jueves. «Ya tuvimos el día del campo con juegos, anduvimos a caballo, hicimos metegol humano. Hoy la jornada es más tranquila con la subida al Catedral. Llegamos muy temprano y se siente el frío, pero al ser un clima más seco que en Buenos Aires, donde la humedad pesa, es super llevadero«, dice.

Jacobo Guajardo, de Santiago de Chile, camina la base del cerro Catedral, junto a su pareja y sus tres hijos, por primera vez. «Los niños vieron videos del cerro por las redes sociales y nos insistieron para venir. La idea es subir y hacer algunas bolitas de nieve. Nos sorprende que hay harta gente, pero se entiende con estos paisajes y esta historia», comenta fascinado.

Así se prepara Catedral para una nueva temporada invernal. Foto: Alfredo Leiva

Carolina Ojeda, de El Tigre, aguarda a que su hermano saque los tickets para emprender el ascenso. «Es mi tercera vez en Bariloche, pero la primera en invierno. Siempre vengo en verano, pero mi hermano arrancó a trabajar y lo acompañé a su viaje con su primer sueldo. Como él sueña con esquiar, nos vinimos«, subraya. Al consultarle por los precios, define que «Bariloche no es barato, pero tampoco caro. Son precios acordes».

René Herba, del municipío brasileño Aracajú, consulta por el valor para alquilar equipos de nieve, junto a su hija. «Nunca habíamos venido, pero tanto escuchábamos sobre Bariloche que teníamos que conocer. Y la verdad es que la ciudad está llena de brasileños. No sorprende porque disfrutamos mucho la nieve. Nuestro viaje incluye Ushuaia y Bariloche, aunque Bariloche es mucho mejor», manifiesta sonriendo, en tono cómplice.

Así se prepara Catedral para una nueva temporada invernal. Foto: Alfredo Leiva

En ese local de alquiler, Paulina Bustos atiende las consultas. Advierte que «ya se puede ver algo de gente» aunque se espera con entusiasmo mas nevadas. «La temporada viene algo retrasada, pero tenemos fe que va a explotar. Brasileños hay muchísimos: se alquilan camperas y suben chochos. Ellos mueven la aguja», recalca.

Desde el Emprotur esperan el mayor movimiento turístico durante las vacaciones de invierno de julio, especialmente en las semanas de los recesos escolares de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Así se prepara Catedral para una nueva temporada invernal. Foto: Alfredo Leiva

Por qué no basta con analizar las reservas previas



Desde el Emprotur, remarcaron que Bariloche «continúa consolidándose como uno de los destinos de nieve más elegidos de Sudamérica». «Si bien el contexto económico genera que muchos viajeros tomen decisiones más cerca de la fecha de viaje que en temporadas anteriores, Bariloche sigue mostrando una demanda sostenida y una gran capacidad de atracción tanto en el mercado nacional como internacional«, aseveró Vázquez.

Los operadores coinciden en un cambio en los hábitos de consumo turístico: las reservas se realizan con menor anticipación que años atrás. «Por eso -acotó Vázquez-, la evolución de la temporada debe analizarse de manera dinámica. De todos modos, la conectividad aérea, la oferta turística, la calidad de los servicios y el posicionamiento permiten proyectar una temporada positiva«.

Así se prepara Catedral para una nueva temporada invernal. Foto: Alfredo Leiva

El dato 36 frecuencias semanales para la temporada alta desde Brasil y Chile a Bariloche.

Este invierno el aeropuerto internacional de Bariloche tendrá una programación récord de vuelos directos desde Brasil. En relación al mercado nacional, la promoción «Bariloche Week» reunió a más de cien prestadores turísticos con múltiples beneficios. «Miles de potenciales viajeros accedieron a descuentos y condiciones preferenciales para comprar en junio y utilizar los servicios hasta diciembre, de acuerdo con las condiciones definidas por cada prestador», especificó Vázquez al tiempo que resaltó la necesidad de «incentivar la demanda, anticipar decisiones de compra y fortalecer la actividad turística durante distintos momentos del año».

Así se prepara Catedral para una nueva temporada invernal. Foto: Alfredo Leiva

Por último, Vázquez recalcó que existe «una tendencia que se repite en todo el país: los viajeros toman decisiones con menos anticipación que años atrás. Por eso hoy no alcanza con analizar únicamente las reservas tempranas. La temporada se construye cada vez más cerca de la fecha de viaje«.