Era periodista, perdió el trabajo, burló el «corralito» y compró un camión para hacer excursiones en Las Grutas, conocélo

Todo empezó con un camión Dodge M-601 «Jeepon» de 1965 que perteneció al ejército. En el convulsionado 2001 que se vivió en Argentina ese vehículo, desvencijado pero lleno de mística para planificar aventuras, encendió la ‘lamparita’ del periodista Fernando Skliarevsky, que, como tantos en esa época, estaba atravesando una crisis que lo tenía al borde de la desesperación.

«Por entonces trabajaba en la revista «Tiempo de Aventura», que era de viajes y turismo. Pero cerró y arranqué como freelance, haciendo notas y fotografías para diferentes medios. Tenía que cobrar un dinero que nunca me pagaron, y con lo poco que rescaté regresé, desde el microcentro porteño, a mi Mar del Plata natal. Ahí apareció el camión. Si lo compraba podía hacer rendir la plata que tenía, antes de que siguiera devaluándose. Ofrecería safaris fotográficos, como los que había visto y cubierto en distintos destinos. No tenía mucho para perder, así que me aventuré» relató Fernando.

Fernando y uno de los tantos contingentes que llevó a las playas del sur de Las Grutas

El hombre, que hoy tiene 59 años, recuerda patente ese momento porque simbolizó un cambio de vida, y fue el pasaporte para que el resto de sus años se ligaran a un mar bastante alejado del que lo vió nacer: el de Las Grutas, un balneario rionegrino que, desde fines de 2001, recorre con las excursiones que propone «Desert Tracks», la firma que fundó.

El ‘safari a la naturaleza’ fue un éxito desde su lanzamiento

«Hoy estoy orgulloso de todo lo que viví, pero no fue fácil. En nuestro país tuvimos muchas crisis, y ésa me trajo a este balneario, que se convirtió en mi lugar en el mundo» evocó el periodista, devenido en prestador.

Al ampliar la firma sumó otro camión para hacer excursiones

De periodista a prestador turístico

Pero para que el vehículo de guerra llegara a las costas grutenses e inaugurara travesías que muchos replicaron tuvo que mediar la amistad. Es que los años de trabajo periodístico lograron que Fernando cosechara amigos y contactos por partes iguales.

«En una capacitación, mucho antes de ese complicado 2001, conocí a Sergio ‘Flecha’ Pérez, un camarógrafo patagónico que es grutense por elección. Él me convenció de traer el camión a estas playas, y desde entonces la aventura no paró» señaló, sonriente.

Los rodados, el acento en vivir aventuras en la naturaleza y los paisajes. Ésa es la esencia de Desert Tracks

El verano en el que comenzó lo tuvo a ‘Flecha’ como aliado. Inauguraron una propuesta turística que sigue activa hasta hoy, que une las playas ubicadas al sur del balneario con Fuerte Argentino, esa enorme meseta que está a 42 km de Piedras Coloradas.

¡A la aventura! Todas las actividades que brinda la empresa de Fernando apuntan al disfrute y la diversión

La excursión fue bautizada «Expedición al Fuerte Argentino». El camión militar pasó a trasladar turistas por playas de ensueño, a las que les fueron sumando opciones para conocer. A saber, una caminata por el Cañadón de las Ostras (donde se ven piezas que se fosilizaron hace 13 millones de años), hacer snorkeling en la laguna de agua salada que está en el faldeo del Fuerte y recorridos de interpretación por ese reservorio de bellezas naturales.

«Después siguieron otras opciones, como las expediciones a las salinas del Gualicho, que están a 50 km al oeste del balneario y a 72 metros por debajo del nivel del mar. Al principio no tenía espacio físico, pero después abrí el local de la tercera bajada, frente al casino, en el que trabajamos hasta la actualidad» relató.

Más que excursionistas son amigos. Fernando (el de sombrero) y una de las tantas familias que disfrutan sus paseos

Entre Las Grutas e Italia

Para sostener el emprendimiento, sin embargo, durante muchos años vivió entre Las Grutas e Italia. Llegó a ese país a través de una ex pareja, con la que compartió una larga relación. «Nos conocimos en Buenos Aires, y cuándo llegué al balneario me quedaba durante toda la temporada de verano y después viajaba a verla. Aprovechaba para trabajar allá, y el dinero que hacía, que cobraba en Euros, lo reinvertía en mi proyecto grutense. Fueron tiempos de mucho sacrificio. Trabajaba para una empresa de catering, que organizaba eventos al aire libre o en espacios cerrados, a lo largo y a lo ancho del mapa italiano» detalló.

Las playas de Las Grutas son un escenario único

Esa experiencia no sólo le aportó capital para re invertir, sino también ideas para enriquecer sus excursiones. «Fuimos los primeros en sumarle una cena, almuerzo o merienda a cada recorrida al aire libre» destacó, orgulloso. Así el pollo disco, el asado con corderito patagónico, la paella de mariscos y los brindis con bebida espumante se convirtieron en su sello al cerrar los paseos.

Hoy está en pareja con Mariana, una contadora entrerriana que vivía en Bariloche y conoció en una de sus excursiones. «Nos enamoramos. Hace 13 años que estamos juntos. Vive conmigo y me acompaña desde entonces, en esta actividad que es multifacética» compartió Fernando.

Viajar y tomar imágenes siguen siendo pasiones para el ex periodista

Por último volvió a referirse a su amor por Las Grutas. «Conozco 84 países, pero mi sitio es éste. Cuándo me toca viajar extraño todo lo que antes criticaba…Las siestas, los silencios…Mantener este emprendimiento no es nada fácil, pero no me imagino haciendo otra cosa ,ni viviendo lejos de acá» cerró, complacido.

