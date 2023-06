Especial team salado: cómo satisfacer los antojos sin perder la sensibilidad a la sal

Nadie duda que el azúcar tiene mala publicidad, de hecho, una búsqueda rápida en internet sirve de muestra: que es adictiva, que debe limitarse al mínimo, que causa enfermedades crónicas, etcétera. Más allá de lo cuestionable que pueden llegar a ser tales afirmaciones –y que lo importante es el patrón alimenticio y no eliminar o agregar ingredientes a la dieta– no sucede lo mismo con la sal.

“No tendemos a vigilar cuánto comemos, al menos no tan rigurosamente como con el azúcar, ni cuestionamos si estamos escuchando inocentemente a nuestros cuerpos, que necesitan un poco de sal para la función muscular básica, o si están bajo el control de una compulsión”, describe un artículo sobre el tema en The Guardian.

La mayoría de las personas consumimos demasiada sal, de 9 a 12 gramos por día en promedio, es decir, dos veces la ingesta máxima recomendada (5 gramos), asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, si cumpliéramos con los niveles recomendados, contribuiríamos a disminuir la tensión arterial y el riesgo de enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular e infarto de miocardio. “Se estima que cada año se podrían evitar 2,5 millones de defunciones si el consumo de sal a nivel mundial se redujera al nivel recomendado”, especifica la agencia.

Si la mayoría ingerimos más sodio del que nuestro cuerpo necesita, en gran parte podríamos revertir el problema incrementando la sensibilidad del gusto hacia la sustancia (no en términos médicos, es decir, no la manera en que la presión arterial responde al consumo de sal).

Entonces, ¿cómo satisfacer los antojos por algo salado sin perder la sensibilidad? La dificultad de la sal reside en que hace que nuestros paladares se aclimaten, de modo que cuanto más comemos, más necesitamos para obtener el mismo golpe salado, asegura The Guardian.

Por este motivo, además de su palatabilidad y las diversas funciones que cumple en la fabricación alimenticia, no sorprende encontrar altos niveles de sal en la mayoría de los alimentos procesados. Esta imagen de Twitter ejemplifica los productos preferidos por el team salado:

Como explicó al medio británico Sam Bloom, un terapeuta nutricional, “cualquier cosa que agregue sabor que no sea una especia o una hierba probablemente tendrá sal y es probable que provoque antojos, ya que su sabor hace que quieras comer más. La combinación de sal y grasa en estos alimentos es lo que causa problemas con el colesterol”.

Por este motivo, el médico genetista Stuart Grice recomendó: “cuando sienta un antojo de sal, evite ir directamente a bocadillos salados como patatas fritas y, en cambio, asegúrese de estar bien hidratado. Busque alimentos integrales, como aceitunas y verduras de hoja verde, que son ricos en polifenoles, magnesio y calcio. Estos alimentos lo ayudarán a aliviar los antojos de sal, que a menudo pueden deberse al deseo de comer alimentos ricos en nutrientes”. Además, agregó, podemos pensar que nuestro cuerpo nos está pidiendo “sal”, cuando en realidad está necesitando minerales.

Otros consejos de la OMS a nivel individual para reducir el consumo de sal son:

-No agregar sal durante la preparación de los alimentos

-No poner saleros en la mesa

-Limitar el consumo de tentempiés o snacks salados

-Escoger productos hiposódicos.

