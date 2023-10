Esperó una prótesis cinco meses y la tuvieron que internar de urgencia en el hospital de Roca

Cristina es una mujer de 58 años que se quebró la cadera y necesita operarse lo más pronto posible en la ciudad de Roca. Pero hay un obstáculo, la prótesis que necesita para la intervención sale casi $3 millones. El sábado tuvo una descompensación y debió ser internada en Terapia Intensiva.

Adriana, una de sus hijas, contó a Diario RÍO NEGRO que «el jueves la vinieron a buscar para hacerle una radiografía para ver cómo estaba la quebradura. Yo les pregunté para qué querían hacerle eso en vez de hacerle un análisis de rutina para ver cómo estaba después de tanto tiempo. Fue una tomada de pelo», dijo la mujer.

«Cuando la trasladaron la movieron de forma brusca. Desde la ambulancia hasta el momento en que la colocaron en la camilla para realizarle la radiografía», indicó la hija. A partir de ahí se empezó a descomponer», señaló.

Esa misma noche Cristina cenó y al día siguiente se despertó con vómitos, con dolor de pecho y estómago. «Llamé a la ambulancia el viernes y me dijeron que no era nada, que tome algo para el dolor. ‘Comprale un análgésico, las ambulancias no están solamente para un dolor de pierna’, me dijo la mujer que estaba atendiendo en la guardia», contó.

El equipo de Siarme se acercó al domicilio cerca de las 20, le dijeron que tenía la presión alta y la medicaron. Según lo informado por las hijas, el sábado Adriana fue a ver a su madre y a las 11 regresó a su domicilio particular. Minutos después recibió un llamado en el que su hermana menor le comunicó que debió hacerle RCP a Cristina.

Ana Senesi, la directora del hospital, indicó que realizaron el pedido de la prótesis a nación. «Seguimos esperando que lo manden», indicó y agregó que la mujer «tiene varias enfermedades de base y se le generó un edema en el pulmón y quedó internatada en la UTI, pero ahora esta bien y va a pasar a sala».

«La van a dejar morir»

Ayer la familia de Cristina recibió el parte médico donde les informaron las complicaciones de su mamá. «Ser diabética e hipertensa le estaba complicando todo. Necesita ser operada de forma urgente», manifestó la hija.

En medio de la angustia la mujer exclamó que su madre lleva 5 meses esperando la prótesis. «Al tener 58 años y ver que tiene complicaciones la van a dejar morir. Es una pérdida de plata para ellos«, dijo.

Sin poder retener las lágrimas la hija apuntó que ellos no se daban cuenta que «hay hijas. Está mi hermanita. Es muy feo», concluyó.

Cómo se lastimó

El hecho ocurrió hace 4 meses. Un día Cristina estaba en su casa y se cayó. Una de sus hijas, Evelyn, contó que su mamá «pensó que no era nada. Estuvo en cama debido a que le dolía mucho el cuerpo. Una vez intentó levantarse para ir al baño, pero no pudo».

Fue en ese momento que decidieron llevarla al médico en el hospital Francisco López Lima donde advirtieron que la mujer se había fracturado la cadera. «Estuvo internada un mes y la enviaron a su casa, pero al no estar en condiciones para ella mi hermana la llevó donde una amiga donde estuvo un tiempo, pero debió volver a su casa», explicó Evelyn.

La mujer necesita la prótesis para el reemplazo total de la cadera. Foto: Gentileza.

Recolección de dinero

Días atrás Cristina decidió concurrir a las redes sociales para pedir ayuda. La mujer mientras más pasa el tiempo peor se siente. Es por ello que acudió a la solidaridad de las personas para pedir donaciones de dinero para poder comprar la prótesis que tiene un valor de $2.900.000,00 y poder realizarse la intervención.

Si deseas colaborar podés transferir dinero a través del siguiente CBU: 0110279830027982211151, a nombre de Alberto Evelyn Dahiana.