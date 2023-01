“Hay sólo dos patrulleros para custodiar Las Grutas”, advierten vecinos preocupados por los robos

Alicia Calendino, una vecina de Las Grutas habló con «Quien dijo verano» por RÍO NEGRO RADIO y contó que promovió una reunión para plantear la necesidad de profundizar las medidas de seguridad en el destino.

“La línea 101 no siempre funciona. Al llamar a la comisaría para alertar de movimientos sospechosos no acuden. No nos quieren tomar la denuncia si pasa algo, sólo nos toman una exposición policial. Y hay sólo dos patrulleros para controlar todos los barrios Las Grutas. Estamos preocupados”.

Con estas palabras Alicia Calendino, prestadora del balneario, se refirió a la situación que en materia de seguridad se vive en el destino, lo que motivó que promovieran un encuentro para reclamar mejoras.

“Antes de fín de año armamos una reunión. Quedamos en volver a juntarnos, pero deben fijar una fecha. En el primer encuentro estuvo el comisario Darío Ossman (titular de la comisaría 29), legisladores, concejales y el delegado de la villa. Nos escucharon, pero queremos hablar con la secretaria de seguridad de la Provincia Betiana Minor. Porque nos dijeron que llegaron 100 policías, motos y cuatriciclos, pero siguen los robos” relató Calendino.

La mujer sufrió dos ingresos en una propiedad de alquiler turístico, y “muchos otros vecinos pasaron por lo mismo. En ese primer encuentro éramos como 50” detalló.

Además destacó la necesidad de que se clarifique la situación de Las Grutas. “Cómo no nos toman las denuncias no hay registros de la cantidad de delitos que se cometen. Y por eso, a la hora de repartir recursos, como los móviles, no nos tendrán en cuenta. Queremos que nos escuche la secretaria provincial para trasladarle esto” cerró la mujer.

