Expectativa en Cinco Saltos por la apertura de un lujoso hotel: calidad internacional y más trabajo
Si de radicación de nuevas empresas se trata, el municipio celebró el impacto que tendrá la instalación en la ciudad de un nuevo punto de la red "Howard Johnson", integrante de la cadena “Wyndham Hotels & Resorts”.
Cinco Saltos “tiene lo que otras ciudades del Alto Valle aún no ofrecen: paisaje, tranquilidad, identidad y una localización estratégica entre producción, turismo y naturaleza”. Contundente, la frase viene de la administración del nuevo hotel que pronto abrirá sus puertas, en 2026, en el marco de una obra que, afirman, representa “un antes y un después” para la ciudad rionegrina.
Respondiendo a la búsqueda del municipio por atraer el arribo y la radicación de nuevas empresas en el ejido local, este espacio trabajará dentro de la cadena “Howard Johnson”, que integra la red internacional “Wyndham Hotels & Resorts”.
La firma, reconocida internacionalmente como una de las más grandes del mundo por la cantidad de establecimientos que posee, sumará así un punto de referencia al mapa turístico y corporativo del Alto Valle, en el que este nuevo hotel está pensado para un público mixto: ejecutivos de empresas ligadas a Vaca Muerta, familias que buscan descanso en un entorno natural y parejas que prefieren una escapada lejos del ritmo urbano. Rodeado de chacras y vegetación, combina tranquilidad rural con acceso rápido a los principales centros urbanos.
Conscientes del impacto económico y social que esto representa, desde PROA Arquitectos, el estudio a cargo de la obra, celebraron la cantidad de empleos que la propuesta ya generó durante su construcción y los nuevos puestos de trabajo directos e indirectos que habilitará una vez puesto en funcionamiento.
Marcos Kaminsky, director de este equipo, destacó que “no existe una infraestructura así en la zona”. Adelantó que el diseño prevé una estructura de más de 60 habitaciones y suites, además de un spa de última generación dentro del complejo, un gimnasio, restaurante de categoría, salón de convenciones y eventos, dos piscinas climatizadas (una interior y otra exterior) y una fuente de aguas danzantes que destacará en la fachada principal.
“La propuesta se apoya en tecnología, diseño y materiales de última generación, con el objetivo de convertirlo en uno de los establecimientos más destacados de la cadena a nivel nacional. La combinación entre el auge de Vaca Muerta, el crecimiento inmobiliario y una demanda hotelera insatisfecha terminó de cimentar la elección”, concluyeron sus impulsores privados.
