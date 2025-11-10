Expectativa en Cinco Saltos por la apertura de un lujoso hotel: calidad internacional y más trabajo

Cinco Saltos “tiene lo que otras ciudades del Alto Valle aún no ofrecen: paisaje, tranquilidad, identidad y una localización estratégica entre producción, turismo y naturaleza”. Contundente, la frase viene de la administración del nuevo hotel que pronto abrirá sus puertas, en 2026, en el marco de una obra que, afirman, representa “un antes y un después” para la ciudad rionegrina.

Respondiendo a la búsqueda del municipio por atraer el arribo y la radicación de nuevas empresas en el ejido local, este espacio trabajará dentro de la cadena “Howard Johnson”, que integra la red internacional “Wyndham Hotels & Resorts”.

Foto: Gentileza.

La firma, reconocida internacionalmente como una de las más grandes del mundo por la cantidad de establecimientos que posee, sumará así un punto de referencia al mapa turístico y corporativo del Alto Valle, en el que este nuevo hotel está pensado para un público mixto: ejecutivos de empresas ligadas a Vaca Muerta, familias que buscan descanso en un entorno natural y parejas que prefieren una escapada lejos del ritmo urbano. Rodeado de chacras y vegetación, combina tranquilidad rural con acceso rápido a los principales centros urbanos.

Conscientes del impacto económico y social que esto representa, desde PROA Arquitectos, el estudio a cargo de la obra, celebraron la cantidad de empleos que la propuesta ya generó durante su construcción y los nuevos puestos de trabajo directos e indirectos que habilitará una vez puesto en funcionamiento.

Foto: Gentileza.

Marcos Kaminsky, director de este equipo, destacó que “no existe una infraestructura así en la zona”. Adelantó que el diseño prevé una estructura de más de 60 habitaciones y suites, además de un spa de última generación dentro del complejo, un gimnasio, restaurante de categoría, salón de convenciones y eventos, dos piscinas climatizadas (una interior y otra exterior) y una fuente de aguas danzantes que destacará en la fachada principal.

“La propuesta se apoya en tecnología, diseño y materiales de última generación, con el objetivo de convertirlo en uno de los establecimientos más destacados de la cadena a nivel nacional. La combinación entre el auge de Vaca Muerta, el crecimiento inmobiliario y una demanda hotelera insatisfecha terminó de cimentar la elección”, concluyeron sus impulsores privados.

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.